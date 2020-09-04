У Кременчуці розшукали чоловіка, який приставав до 14-річної дівчинки (додано)

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 3 747 Коментарів: 3

Кременчуцька поліція розшукує чоловіка, який приставав до 14-річної дівчинки.





Кременчужанин Юрій поширив у Фейсбуці допис, у якому розповів про індидент, який трапився з його донькою вчора, 3-го вересня, близько 15.00. Дитина поверталася додому з ліцею «Політ» та проходила повз ліцей №5 (провулок Героїв Бреста, 65). За нею почав йти чоловік приблизно 40 років, який біля її під'їзду підскочив до дівчинки, засунув руку під їй спідницю та схопив дитину. Коли вона закричала, нападник швидко пішов геть.









В 17.30 родина викликала поліцію. Патрульні показали дівчинці фото раніше судимого за зґвалтування мешканця Горішніх Плавнів, який за оперативною інформацією знаходиться у Кременчуці. Потерпіла його впізнала. Після цього патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





За даними Кременчуцького відділу поліції, правоохоронці зареєстрували даний факт, по максимуму задіяні співробітники поліції, які встановлюють особу, що причетна до цього випадку.





Родители, доведите информацию своим детям. Если не дай Бог произойдет что-нибудь подобное, не вести гада к дому и тем более не открывать подъезд, если он близко, а сразу вызывать полицию или звать на помощь взрослых. В случае такого вызова, на место события нацеливают сразу около 8—10 машин. Если бы дочь сразу вызвала НП или я сразу с ней поговорил и вызвал НП, очень велика вероятность того, что его бы уже задержали, - написав батько.





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Пресслужба Кременчуцького відділу поліції підтвердила, що підозрюваного затримали та доставили у відділення. Поліцейські перевіряють всі обставини.