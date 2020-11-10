Сервіс-центри МВС приймають пропозиції щодо змін до тестів ПДР

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 238

Сервісні центри МВС пропонують усім охочим узяти участь у вдосконаленні екзаменаційних питань з Правил дорожнього руху. Для цього створений спеціальний «Банк екзаменаційних питань з ПДР». Про це йдеться в прес-релізі Полтавського регіонального сервісного центру МВС.

Для цього потрібно ознайомитися з онлайн-формою та викласти в ній свої пропозиції.

Отримані пропозиції будуть систематизувати й виносити на розгляд комісії, що після обговорень прийматиме рішення щодо їхнього врахування або відхилення.

Потім усім, хто заповнив форму, надсилатимуть повідомлення на електронну пошту з результатами про погодження або відхилення наданих пропозицій.

— Розуміємо, що їхнє оформлення потребуватиме від вас деякого часу, але вони неабияк допоможуть нам створити справді досконалі, більш зрозумілі та доступні білети з ПДР. Маємо до вас прохання: надавати виважені та аргументовані пропозиції, — наголосив начальник РСЦ МВС в Полтавській області Віталій Бондаренко.