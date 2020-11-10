Сервіс-центри МВС приймають пропозиції щодо змін до тестів ПДР

Проявити ініціативу можуть усі охочі
Сервісні центри МВС пропонують усім охочим узяти участь у вдосконаленні екзаменаційних питань з Правил дорожнього руху. Для цього створений спеціальний «Банк екзаменаційних питань з ПДР». Про це йдеться в прес-релізі Полтавського регіонального сервісного центру МВС.
Для цього потрібно ознайомитися з онлайн-формою та викласти в ній свої пропозиції.
Отримані пропозиції будуть систематизувати й виносити на розгляд комісії, що після обговорень прийматиме рішення щодо їхнього врахування або відхилення.
Потім усім, хто заповнив форму, надсилатимуть повідомлення на електронну пошту з результатами про погодження або відхилення наданих пропозицій.
Отримати додаткову інформацію можна за номером контакт-центру: (044) 290–19–88 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.