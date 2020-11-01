Шість мільйонів євро на котельні для Раківки: мерія Кременчука до кінця року візьме ще один кредит

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 433 Коментарів: 1



До кінця 2020 року мерія Кременчука розраховує на новий кредит у розмірі 6 мільйонів євро від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО (NEFCO) на фінансування заходів проєкту «Енергоефективна Раківка». Нагадаємо, йдеться про будівництво двох котелень комунального підприємства «Теплоенерго», одна з яких частково працюватиме на біопаливі (пелетах). Вони мають замінити стару та неефективну ТЕЦ вагонного заводу. Завдяки проєкту люди мають отримати якісніше та більш економічне опалення, з регулюванням температури теплоносія, що подається у будинок.













Так, на останній сесії Кременчуцької міськради 22 жовтня депутати ухвалили рішення про запозичення, наразі воно опубліковане на сайті мерії. При цьому сесія скасувала аналогічне рішення від 25 червня 2020 року. Як пояснив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, умови кредитування довелося міняти (і ухвалювати нове рішення сесії) через позицію Міністерства фінансів. Мінфін вніс свої корективи в договірні умови кредитування: про надання кредиту рівними частинами по 500 тис євро і про перший транш уже в цьому році.



Проте терміни реалізації проєкту не змінюються — перший транш у сумі 500 тис євро на очікується у грудні, якщо Мінфін не затримає погодження.



Разом з кредитом мерія залучить інвестиційний грант від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida в розмірі 4,45 млн євро на реалізацію цього ж проєкту. Грант надається як безповоротна допомога. Умовою його надання було спорудження потужностей котельні на біопаливі.





Як повідомлялося раніше, загальний інвестиційний бюджет проєкту складає 12,7 млн євро, із них: кредит НЕФКО — 6 млн євро; власний внесок міста — 2,25 млн євро; інвестиційний грант — 4,45 млн євро.





Що передбачає проєкт:

теплогенеруючі потужності на основі біомаси (4 Мвт);

теплогенеруючі потужності на основі природного газу (40 Мвт);

одна з котелень потужністю 24 мВт буде розташована на вулиці Республіканській (у районі прохідної вагонзаводу), 4 мВт її потужності — це котел на біопаливі (агропетели), 20 мВт — газовий котел;

друга котельня розташується на вулиці Космічній, її потужність 20 мВт, паливо — газ.

поліпшення теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках мікрорайону (ІТП);

систему SCADA, яка покращить контроль, регулювання та моніторинг.

Умови кредитування:

сума кредиту — 6 млн євро, у тому числі у 2020 році - до 500 тис євро;

строк запозичення – 10 років (включно з періодом відстрочки);

період відстрочки - до 36 місяців;

відсотки за користування кредитом дорівнюють плаваючій 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) плюс маржа 6,25 % річних (Ставка EURIBOR змінюється щодня і на даний час є від'ємною — мінус 0,5%)

за прострочений платіж 8 % річних понад відсоткову ставку;

за прострочений платіж 8 % річних понад відсоткову ставку; комісійні за організацію – 1 % від суми кредиту (60 тис євро) сплачується одноразово з першою виплатою кредиту.

комісія за резервування – 0,5 % річних, що нараховуються на невиплачену суму кредиту з дати підписання кредитного договору, сплачується щопівроку після підписання кредитного договору у дати повернення запозичення;

отримання кредиту – траншами, не більше 7 виплат, у сумі не менше 500 тис євро;

майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.

погашення кредиту - рівними піврічними платежами, починаючи з дати завершення періоду відстрочки;

сплата відсотків - рівними піврічними платежами, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).

Затримка лише за Мінфіном — директор ДЖКГ

Наразі Мінфін повторно має узгодити умови договору. Одночасно з рішенням про кредит депутати ухвалили звернення до Міністерства фінансів, щоб прискорити процес цього узгодження і таки отримати перші півмільйона євро до кінця року.



У Міністерстві фінансів поки що це на стадії узгодження. При цьому узгоджують не лише нам, а ще 11 містам України, які теж співпрацюють з НЕФКО та Danida . Тільки-но буде узгодження Мінфіну, кредитна угода буде підписана, і на грудень ми будемо готові оголосити процедуру закупівлі відповідно до нашого графіка. Ради директорів НЕФКО та Danida погодили надання кредиту та гранту Кременчуку на реалізацію цього проєкту, - прокоментував директор департаменту ЖКГ Іван Москалик.





Мерія та комунальні підприємства вже взяли декілька кредитів (у тому числі кредити водоканалу, кредити на автобуси, тролейбуси), які ще слід погашати. Граничний обсяг місцевого боргу за усіма кредитами на 2020 рік складає майже 29 млн грн (підкреслимо, це лише зобов'язання цього року).





Нагадаємо, терміни будівництва котелень на Раківці кілька разів переносилися. Передбачалося, що вони запрацюють вже у 2020 року. Та не так сталося, як гадалося - у мерії вийшла затримка з узгодженням кредиту. Наразі термін введення котелень в експлуатацію - 2022 рік.







