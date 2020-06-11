Борги бюджету Кременчука збільшать на 15 млн грн — це майбутній кредит на котельні для Раківки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 100

Департамент фінансів міської ради пропонує збільшити дефіцит місцевого бюджету на 15 млн грн: за рахунок здійснення запозичень для реалізації заходів проєкту «Енергоефективна Раківка». Відповідний проєкт рішення підготовлений на сесію Кременчуцької міськради.



Під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 11 червня мер Віталій Малецький пояснив, що таке рішення потрібно, щоб розпочати проєкт будівництва двох котелень із закордонними партнерами. Зокрема, йдеться про кредит від «Північної екологічної фінансової корпорації» (НЕФКО) в загальній сумі 6,0 млн євро.





Таким чином, граничний обсяг місцевого боргу (за зобов'язаннями по всіх кредитах) складе 28,83 млн грн.





Як сказано в пояснювальній записці до проєкту рішення, у грудні 2020 року очікуються надходження коштів кредиту для реалізації проєкту «Енергоефективна Раківка» в сумі 500 тисяч євро.





Нагадаємо, планується будівництво двох котелень на Раківці загальною потужністю 44 мВт, із них 4 мВт — на біопаливі. Сучасні котельні мають замінити неефективну ТЕЦ вагонного заводу: місто відмовитися від її послуг.









