Кров, що рятує життя: кременчуцькі поліціянти та рятувальники здали кров

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 0

З нагоди Всесвітнього дня донора крові рятувальники та правоохоронці здали кров для громадян, лікування яких потребує систематичної нагальної донорської допомоги.









Так, 12 червня кременчуцькі рятувальники разом з поліцією відвідали міську станцію переливання крові. Слід зазначити, що кременчужани систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи з надією, що їх кров допоможе громадянам швидше одужати.









Зауважимо, що кременчуцьких рятувальників можна побачити в оновленій синій формі з жовтою світло відбиваючою смужкою. Також на формі є нашивки із написом ДСНС та Ukrainian rescuer, а також нашивка у вигляді прапора України та гілочки калини.





Нагадаємо, що нещодавно змінили форму й кременчуцькі нацгвардійці, які використовують також форму темно синього кольору.







