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Кров, що рятує життя: кременчуцькі поліціянти та рятувальники здали кров

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 0

 

Кременчужани долучилися до відзначення Всесвітнього дня донора крові

З нагоди Всесвітнього дня донора крові рятувальники та правоохоронці здали кров для громадян, лікування яких потребує систематичної нагальної донорської допомоги.


 


Так, 12 червня кременчуцькі рятувальники разом з поліцією відвідали міську станцію переливання крові. Слід зазначити, що кременчужани систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи з надією, що їх кров допоможе громадянам швидше одужати.


 


Зауважимо, що кременчуцьких рятувальників можна побачити в оновленій синій формі з жовтою світло відбиваючою смужкою. Також на формі є нашивки із написом ДСНС та Ukrainian rescuer, а також нашивка у вигляді прапора України та гілочки калини. 


Нагадаємо, що нещодавно змінили форму й кременчуцькі нацгвардійці, які використовують також форму темно синього кольору. 


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Артем Коваленко та Анна Васенко-Волювач
Теги: донор ДСНС поліція кров форма
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