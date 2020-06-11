Кременчужан запрошують насолодитися «Текстильними перетвореннями» в галереї Юзефович

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Картинна галерея Наталії Юзефович запрошує відвідати виставку кременчуцької художниці Анжеліки Голишкіної «Текстильні перетворення», дію якої продовжено до 5 липня.





Мисткиня представила 29 оригінальних робіт, виконаних в техніці клаптикового шиття - монохромні та яскраві, абстрактні та змістовні, оздоблені авторською вишивкою, аплікацією, плетінням, мереживом, декоративними стрічками та іншими цікавими деталями.

Вхід вільний.



Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.



Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка)