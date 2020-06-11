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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Кременчужан запрошують насолодитися «Текстильними перетвореннями» в галереї Юзефович

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 404

 

Виставка триватиме до 5 липня

Картинна галерея Наталії Юзефович запрошує відвідати виставку кременчуцької художниці Анжеліки Голишкіної «Текстильні перетворення», дію якої продовжено до 5 липня.


Мисткиня представила 29 оригінальних робіт, виконаних в техніці клаптикового шиття - монохромні та яскраві, абстрактні та змістовні, оздоблені авторською вишивкою, аплікацією, плетінням, мереживом, декоративними стрічками та іншими цікавими деталями.
Вхід вільний.


Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.


Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка)

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Автор: Альона Душенко
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