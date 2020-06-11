За добу виявили 648 нових випадків коронавірусу

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На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання

За добу виявили 648 нових випадків коронавірусу, повідомляє МОЗ.



Всього в Україні, станом на 9.00 14 червня, зафіксовано 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.





Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1393 випадки;

Волинська область — 1398 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 292 випадки;

Житомирська область — 1045 випадків;

Закарпатська область — 1632 випадки;

Запорізька область — 527 випадків;

Івано-Франківська область — 1728 випадків;

Кіровоградська область — 582 випадки;

м. Київ — 3904 випадки;

Київська область — 1995 випадків;

Львівська область — 2797 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1099 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2341 випадок;

Сумська область — 215 випадків;

Тернопільська область — 1427 випадків;

Харківська область — 1521 випадок;

Херсонська область — 180 випадків;

Хмельницька область — 556 випадків;

Чернівецька область — 3916 випадків;

Черкаська область — 543 випадки;

Чернігівська область — 410 випадків.

На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання, повідомляє ОДА. Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують лікування 8 людей.





Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: