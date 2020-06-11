Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу виявили 648 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 624

 

На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання

За добу виявили 648 нових випадків коронавірусу, повідомляє МОЗ.

Всього в Україні, станом на 9.00 14 червня, зафіксовано 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.


Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1393 випадки;
  • Волинська область — 1398 випадків;
  • Дніпропетровська область — 998 випадків;
  • Донецька область — 292 випадки;
  • Житомирська область — 1045 випадків;
  • Закарпатська область — 1632 випадки;
  • Запорізька область — 527 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1728 випадків;
  • Кіровоградська область — 582 випадки;
  • м. Київ — 3904 випадки;
  • Київська область — 1995 випадків;
  • Львівська область — 2797 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1099 випадків;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2341 випадок;
  • Сумська область — 215 випадків;
  • Тернопільська область — 1427 випадків;
  • Харківська область — 1521 випадок;
  • Херсонська область — 180 випадків;
  • Хмельницька область — 556 випадків;
  • Чернівецька область — 3916 випадків;
  • Черкаська область — 543 випадки;
  • Чернігівська область — 410 випадків.

На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання, повідомляє ОДА. Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують лікування 8 людей.


Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.


У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 112;
  • Полтава – 43;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Миргородський район – 14;
  • Горішні Плавні – 14;
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5;
  • Лубни – 5;
  • Чутівський район – 4;
  • Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
  • Оржицький район – 2;
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
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