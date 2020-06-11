На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання
За добу виявили 648 нових випадків коронавірусу, повідомляє МОЗ.
Всього в Україні, станом на 9.00 14 червня, зафіксовано 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.
Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1393 випадки;
- Волинська область — 1398 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 292 випадки;
- Житомирська область — 1045 випадків;
- Закарпатська область — 1632 випадки;
- Запорізька область — 527 випадків;
- Івано-Франківська область — 1728 випадків;
- Кіровоградська область — 582 випадки;
- м. Київ — 3904 випадки;
- Київська область — 1995 випадків;
- Львівська область — 2797 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1099 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2341 випадок;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 1427 випадків;
- Харківська область — 1521 випадок;
- Херсонська область — 180 випадків;
- Хмельницька область — 556 випадків;
- Чернівецька область — 3916 випадків;
- Черкаська область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 410 випадків.
На Полтавщині за добу не зафіксовано нових випадків захворювання, повідомляє ОДА. Загалом одужали вже 257 жителів області, продовжують лікування 8 людей.
Від початку карантину в нашій області зафіксували 278 випадків захворювання.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 112;
- Полтава – 43;
- Кременчуцький район – 33;
- Миргородський район – 14;
- Горішні Плавні – 14;
- Кобеляцький район – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Глобинський і Карлівський райони – по 5;
- Лубни – 5;
- Чутівський район – 4;
- Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
- Оржицький район – 2;
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.