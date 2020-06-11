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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 987

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Володимира Великого, 38, 42, 44, 48;
  • вул. Героїв України, 1, 3;
  • вул. Кооперативна, 43-84;
  • вул. Сєдова, 3-49;
  • вул. Раїси Кириченко, 18-93;
  • вул. Проектна, 3-35;
  • вул. Індустріальна, 2-111;
  • вул. Олексія Древаля, 135;
  • вул. Гійома Боплана, 14-56;
  • вул. Лугова, 1-17;
  • вул. Короленка, 15-31;
  • вул. Громадянська, 26-55;
  • пров. Бакинський, 5-52;
  • пров. Західний, 3-58;
  • пров. Градізький, 8-55;
  • пров. Щербакова, 32-93;
  • пров. Бригадний, 21-42;
  • пров. Нечая, 3-48;
  • пров. Проектний, 3-7;
  • пров. Зелений, 3-17;
  • пров. Зв'язковий, 2-68;
  • пров. Резервний, 3-11;
  • пров. Індустріальний, 1-33;
  • пр. Сєдова, 1-12;
  • пр. Індустріальний, 3-8;
  • пр. Бригадний, 2-11;
  • туп. Зв'язковий, 1-7;
  • вул. Кагамлицька, 1-60;
  • пров. Північний, 1-26;
  • пров. Ювілейний, 3-20;
  • пров. Чкалова, 22-34;
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
  • пров. Леонова, 169.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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