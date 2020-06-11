Де завтра в Кременчуці не буде світла
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
15 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Володимира Великого, 38, 42, 44, 48;
- вул. Героїв України, 1, 3;
- вул. Кооперативна, 43-84;
- вул. Сєдова, 3-49;
- вул. Раїси Кириченко, 18-93;
- вул. Проектна, 3-35;
- вул. Індустріальна, 2-111;
- вул. Олексія Древаля, 135;
- вул. Гійома Боплана, 14-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Короленка, 15-31;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пров. Бакинський, 5-52;
- пров. Західний, 3-58;
- пров. Градізький, 8-55;
- пров. Щербакова, 32-93;
- пров. Бригадний, 21-42;
- пров. Нечая, 3-48;
- пров. Проектний, 3-7;
- пров. Зелений, 3-17;
- пров. Зв'язковий, 2-68;
- пров. Резервний, 3-11;
- пров. Індустріальний, 1-33;
- пр. Сєдова, 1-12;
- пр. Індустріальний, 3-8;
- пр. Бригадний, 2-11;
- туп. Зв'язковий, 1-7;
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
- пров. Леонова, 169.