Чому і як: скільки полтавчан змінили своє ім’я

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 282

Не згоден з рішенням батьків, набридла тривіальність, відсутня милозвучність, є захоплення кіноактором, переїзд за кордон – такими різними бувають причини зміни імені українцями. Допомагають їм у питанні реалізації особистих немайнових благ спеціалісти державної реєстрації актів цивільного стану.





- Присвоєння прізвища, власного імені та по батькові проводиться одночасно з державною реєстрацією народження та визначенням походження дитини. Разом з тим, громадяни, керуючись власними мотивами, можуть з 16 років (з 14 – за згодою батьків) змінювати своє ім’я, – розповідає начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун. – Насправді причин у громадян безліч: хтось хоче повернути «родове» прізвище, хтось отримати «королівське», а деякі прагнуть, щоб ім’я приємно звучало англійською. З початку 2020 року органами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління було видано 357 свідоцтв про зміну імені, зокрема на Полтавщині зареєстрований 121 запис. Здебільшого громадяни змінювали прізвища.





Очільниця зазначила, що особам можуть й відмовити у зміні імені. До таких причин відносяться:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Цікаво, що законодавство не обмежує українців у кількості процедур щодо зміни імені. Головне, щоб часте оновлення не принесло зайвого клопоту, адже разом з іменем прийдеться змінювати і всі документи – паспорт, номер облікової картки платника податків, закордонний паспорт, водійське посвідчення, документи про освіту, медичну картку тощо.