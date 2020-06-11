«АвтоКрАЗ» відкриє складальне виробництво вантажівок у Нігерії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 582

Проте це не означає, що в Нігерію перенесуть основне виробництво автомобілів

ПрАТ «АвтоКрАЗ» відкриє складальне виробництво вантажівок у Нігерії. Про це йдеться на сторінці підприємства у Фейсбук. Так, нещодавно Proforce Limited (Нігерія) та ПрАТ «АвтоКрАЗ» підписали угоду про стратегічне партнерство для спільного складання військових та цивільних вантажних автомобілів КрАЗ у Нігерії.









«Партнерство спрямоване на виготовлення вантажівок світового стандарту, які розроблені відповідно до потреб ринків Нігерії та Африки, та на реалізацію автомобілів в країнах далекого зарубіжжя», - йдеться у повідомленні.







Але нова угода не означає перенесення основного виробництва КрАЗ до Нігерії, це лише частина експортної діяльності компанії.





Також у планах «АвтоКрАЗу» створення складального виробництва в Південно-Латинській Америці і країнах Африки з виготовлення продукції як для військового сектору так і для гірничодобувної та вугільної промисловості.





Складальні виробництва КрАЗу в інших країнах існували і раніше. На підприємстві зазначають, що перше складальне виробництво було створене в КНДР, потім відкрили виробництво на Кубі, в Лаосі, Єгипті, В’єтнамі та інших країнах. Складальне підприємство у В'єтнамі було орієнтоване на вугільну промисловість; на Кубі, окрім складання автомобілів, підприємство займалось модернізацією техніки, поставленої раніше.





«Деякі підприємства працюють і зараз, деякі - поставлені на паузу, але не закриті», - зазначають на «АвтоКрАЗі».





Нагадаємо, наразі щодо ПрАТ «АвтоКрАЗ» порушена процедура про банкрутство, йде розпорядження майном боржника. Ліквідація не призначалася. ПрАТ«АвтоКрАЗ» заборгував працівникам за півроку понад 40 млн грн, адміністрація заявила про намір відправити працівників на біржу праці. В цих умовах почали з'являтися повідомлення в ЗМІ про те, що підприємство переносить основне виробництво до Нігерії, та наразі на самому підприємстві це спростовують.