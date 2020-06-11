«Гірник-Спорт» готовий відкликати свій голос за догравання чемпіонату у Першій лізі

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 255

Президент футбольного клубу «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів Петро Каплун заявив про намір відкликати свій голос за відновлення сезону у Першій лізі. За його словами, підсумок Конференції ПФЛ залишив ще більше питань для продовження ігор чемпіонату. Про це повідомляє пресслужба «Гірник-Спорту».





- На Конференції УАФ було зламано багато списів, багато ми почули виступів і промов «благородних лицарів», які були готові допомогти і згуртувати команди, але дим розсіявся і ми отримали рішення, яке ні до чого не веде. Конференція проголосувала за продовження змагань, а як їх продовжувати в якому форматі, всі залишилися в невіданні.





Більшість проголосували за те, щоб грати за регламентом, але в ньому немає такого поняття як «медичний протокол». Тут немає такого поняття, за яких умов команда йде на карантин і на яких умовах команда повертається з карантину. В регламенті немає такого рішення про тому, якщо команда не зможе дограти чемпіонат через коронавірус, що робити з цією командою. У регламенті немає такого поняття, як проводити обмін між лігами, якщо раптом чемпіонат знову зупиниться, і ми не зможемо його продовжувати. У регламенті немає такого поняття, як вісімнадцять команд на наступний сезон. Якщо в УПЛ чітко прописали, скільки команд буде в наступному сезоні, то в нашому регламенті не записано, що 18 команд грають в наступному році.





Виникло дуже багато питань. «Шляхетні лицарі» готові були до Конференції оплатити тести. Дим розвіявся, и що ми бачимо? Всі обіцянки забуті. Все! Люди домоглися своєї мети, чемпіонат триває, а ви залишились зі своими проблемами, якими вони були так і є. Хто буде визначати, чи може команда виконати протокол або не може? Хто буде вирішувати? Де це записано, чи може команда грати чи ні. В УПЛ це робить інспектор і делегат УАФ. Як це буде відбудеться у нас? За що ми голосували, незрозуміло. Головне людям було проголосувати і показати, ось які ми великі. А далі що? Ці питання ми обговорювали з президентом ПФЛ України. Він обіцяв, що ці питання будуть вирішені, а коли вже все проголосували, тоді навіщо вирішувати ці питання? Все, грайте! А як грати, нікого не цікавить. Ось такі короткі підсумки Конференції ПФЛ. Наш клуб, напевно, буде відкликати свій голос «за» відновлення чемпіонату, який ми віддали на Конференції, тому що незрозуміло за якими правилами продовжувати змагання, ми так і не визначилися. Нам обіцяли вирішити всі питання і по протоколу, і по проходженню тесту. Я, звичайно, заздрю ​​«білою» заздрістю командам, у яких серед ночі знаходяться інвестори. - розповів Петро Каплун.





Нагадаємо, що виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив прийняті раніше на позачерговій конференції ПФЛ рішення. Сезон Першої ліги офіційно відновиться 24 червня і завершиться 11 серпня.