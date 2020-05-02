Діти у Кенії бігають й кричать «коронавірус» на білих: кременчужанка Ольга Ляхова про карантин в Африці

Сегодня, 15:32 Просмотров: 1 030

На початку березня легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова відправилася до Кенії, щоб підготуватися до Олімпійських ігор в Токіо й не встигла покинути африканську країну до закриття кордону. Тепер дівчина близько двох місяців знаходиться в Африці без можливості повернутися додому.





Ольга тренується у місті Ітен, тут тренуються кращі легкоатлети світу. Не даремно це місце називають Home of champions (будинок чемпіонів), адже більшість олімпійських чемпіонів і чемпіонів світу з Кенії вийшли звідси. Тут ідеальні кліматичні умови для бігових витривалих тренувань. Ітен знаходиться на висоті 2400 метрів над рівнем моря, на високогір'ї ідеально виробити витривалість для дисципліни Ольги (800 метрів).









Тренування проходять в умовах кисневого голодування. Завдяки гіпоксії тренування набагато складніші, ніж на рівнині й дають хороший результат, як говорять: важко у тренуванні - легко у бою. За умов кисневого голодування та великих навантажень Ольга мала в оптимальній формі підійти до Олімпійських ігор.





Ольга розповіла, що у Кенії більш жорсткі заходи на час карантину - перебувати на вулиці дозволяється тільки вдвох, а після сьомої вечора настає комендантська година.









Ольга живе з хлопцем у порожньому готелі, де крім них є лише власник готелю. Кременчужанка тренується разом з кенійськими дітлахами, частує їх солодощами та навчає як робити літачки з паперу. За словами Ольги, люди тут позитивні й вітаються, є навіть своя група підтримки, проте хто вперше бачить білу людину тут кричать на неї «коронавірус».

- У нашому селі ситуація спокійна. Звичайно, люди чули про епідемію. Тут кожна дитина побачить білу людину і кричить «коронавірус!». Тому що вони не обізнані, вони думають, що кожна біла людина рознощиком коронавірусу. - поділилася Ольга.





Якщо в Кременчуці при вході у магазин стоять дезінфектори, то в Ітені замість антисептику – бочка з водою, також натягнута мотузка 1,5 метри між продавцем та покупцем.





Перебування Ольги Ляхової в Кенії оплачує Федерація легкої атлетики. Перший збір оплатило Міністерство молоді та спорту з олімпійської програми, але цю програму через коронавірус призупинили, тому витрати на себе взяла Федерація легкої атлетики. Збір мав завершитися 4 квітня, але наша спортсменка не встигла покинути Кенію, адже кордон закрили, тому збір орієнтовно триватиме до 31 травня поки Кенія не відкриє кордон.