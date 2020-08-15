«Втомився дивитися на муки, як вболівальник клубу»: новий власник футбольного клубу «Кремінь» Сергій Ковнір

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 634 Коментарів: 2

Президент футбольного клубу «Кремінь» розповів про плани команди та як він вирішив взяти муніципальну команду

Сергій Ковнір - новий власник футбольного клубу «Кремінь». Саме Сергій Володимирович в останню хвилину протягнув руку допомоги футбольному клубу. «ТелеграфЪ» поспілкувався з новим власником та президентом ФК «Кремінь» про цілі на сезон, чому вирішив підтримати футбольну команду та про зміни в команді.





За інформацією «Телеграфа», Сергій Ковнір є власником «Кремінь ТВ», який транслює спортивні заходи, зокрема футбольні матчі. Він один з власників компанії з нафтопродуктів, також у нього є близько 5-6 підприємств, які розташовані не лише у нашому місті.





Сергій Ковнір любить зіграти в більярд та великий теніс. До речі, новий власник «Кременя» був героєм нашого матеріалу, на початку 2000-х він робив пропозицію одружитися своїй коханій, розмістив інформацію на білборді (на одному з перших білбордів у місті). Ще не будучи президентом клубу, Сергій Ковнір відвідував домашні ігри «Кременя» та не цурається після матчу завітати у роздягальню та привітати хлопців з успіхами. Навіть разом в колі відсвяткувати перемоги над лідерами.









На думку Ковніра муніципальний футбольний клуб успішним бути не може, адже є багато факторів, які вливають на команду.





- Тренер Сергій Свистун та футболісти зробили чудо. Шансів не давав ніхто. За це їм велике спасибі. - подякував новий власник клубу за працю, яку зробили гравці та тренерський штаб.





- Як Вам надійшла пропозиція взяти під свою опіку футбольний клуб Кремінь? До речі, після послаблення карантину й довгих перемовин у ПФЛ було прийняте рішення про відновлення чемпіонату у Першій лізі. Саме Ви стали тим інкогніто хто вирішив фінансово підтримати Кремінь й продовжити боротьбу в чемпіонаті. Як було прийняте рішення?





- Я запропонував, якщо «Кремінь» вилетить у Другу лігу, то заберу команду. Бо втомився дивитися на ці муки, як вболівальник клубу. Потім ситуація так склалася в місті, що команда взагалі могла вилетіти в аматори або зникнути (Якби «Кремінь» після рестарту змагань не вийшов на поле через брак фінансування, команді зараховували не лише технічні поразки, а й позбавили ліцензії - ред.). Перед голосуванням Андрія Дмитровича на конференції - провели розмову. Ми вдарили по руках й поставили задачу залишитися у Першій лізі. Взагалі розглядали варіант, якщо команда вилітає у Другу лігу, то забираю команду, а постало питання взагалі про існування команди.













- Ви раніше слідкували за виступами кременчуцького клубу?





- Оскільки компанія «Кремінь ТВ» транслює матчі «Кременя», то в обов'язковому порядку дивився матчі команди. А в дитинстві, наприкінці 80-х - початку 90-х, навіть перелазив через огорожу стадіону, щоб потрапити на матчі «Кременя».





- Розкажіть про побудову нового керівного складу клубу. Які зміни в керівництві команди?





- У клубі є люди, які достатньо знайомі з футболом й розбираються в цьому. Основна задача - зробити з муніципального клубу комерційний. Це важкий перехід, адже різний підхід та бачення системності й управління. Зараз у клубі три посади: бухгалтер, директор та президент. Директором ФК «Кремінь» ставимо Недяка Андрія Дмитровича, далі за необхідності будемо вводити людей. Ті хто відповідатиме вимогам - гратиме та працюватиме. Будемо старатися, щоб в клубі були кращі.





- Хто буде начальником команди та працюватиме у тренерському штабі визначає головний тренер?

З Олександром Борисовичем Головком (головний тренер - ред.) був підписаний контракт. Йому головне - не заважати. Він - достатній професіонал. Щодо тренерського штабу, він буде укомплектовуватися.





Було побажання від вболівальників і нас, залишити у тренерському штабі Сергія Свитуна та Романа Локтіонова.









- Сергій Володимирович, чи ставили Ви завдання перед новим тренерським штабом на новий сезон?





- Основна ціль - сформувати структуру професійної роботи. Ми реалісти, цілі великі, але озвучувати їх не будемо. Зараз основна задача - «вирощувати» молодих футболістів, й давати всім вихованцям «Кременя», які себе проявлять, засвітитися в основній команді.

Олександр Борисович має величезний досвід роботи з молоддю. Його досвід стане в нагоді при переході з молодіжного у дорослий футбол.





Ми плануємо залучити багато нових досвідчених гравців, до яких буде тягнутися молодь. В тренувальний процес ні я, ні Андрій Дмитрович не влазимо - даємо карт-бланш головному тренеру для вибору та перегляду гравців.









- Які нововведення чекають вболівальників?





- Багато сюрпризів для вболівальників. Перший сюрприз - головний тренер. Також більшість вболівальників брали участь у голосуванні щодо нової форми. Спробуємо розробити до чемпіонату, адже дуже важко, вирішили пішли по індивідуальному дизайну. Якщо встигнемо - буде форма, якщо ні - будемо брати форму якихось виробників. Ребрендинг йде повний: від костюмів до форми.





Будемо розігрувати комплекти форми між вболівальниками та проводити конкурси в перерві матчів.





Плюс очікуються сюрпризи у вигляді легіонерів. Наскільки знаю, у «Кремені» легіонери не грали, додасть трохи екзотики.





Вхід на стадіон буде платним. Також розглядаємо варіант, що у разі програшу «Кременя» вболівальникам повертатимуть кошти за квиток.





Також перед грою для вболівальників планують намети з напоями та їжею, але все залежатиме від карантинних норм.

Сергій Ковнір наприкінці інтерв'ю зауважив, що клуб готовий до співпраці.





- «Кремінь» - не політичний проєкт, це проєкт любителів футболу. Якщо є ряд підприємців, які готові долучитися - наші двері відкриті. Проєкт важкий, але цікавий, тому хочеться цей проєкт розділити. Те, що хочеться зробити, треба робити добре.





За словами президента ФК «Кремінь», зараз для підприємців прописують перспективну програму, адже в планах зробити з дотаційного - прибутковий клуб.





Перед стартом чемпіонату вболівальників познайомлять з новими гравцями та головним тренером футбольної команди «Кремінь».





Зауважимо, що в МФК «Кремінь» залишаються лише дитячі команди, без професіоналів, які фінансуються з міського бюджету. Директором МФК «Кремінь» залишається Андрій Дмитрович Недяк.



