Спортсмени протестували проти звільнення директора КДЮСШ №2

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Перед вихідними близько сотні тренерів та представників КДЮСШ №2 зібралися під стінами спортивної школи. Вони були незадоволені звільненням директора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого. Представники зібрали близько 70 підписів. Викладачі та спортсмени прохали пояснити, чому директора не усунули на час перевірок, а одразу звільнили; чому замість заступника, який мав виконувати обов'язки, призначили тренера. Лист з підписами направили до Кременчуцької міської ради.









Керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур, який прийшов на зустріч, розповів, що директора звільнили за одноразове грубе порушення трудових обов'язків згідно з п.1 ст. 41 КзпПУ на підставі акту перевірки.





- Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов

Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках: 1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами, - йдеться у статті КзпПУ.





«ТелеграфЪ» надіслав лист в управління молоді та спорту, щоб ознайомитися актами перевірки. В управлінні повідомили, що це секретна інформація й відмовилися надати результати аудиту.





Із власних джерел ми дізналися, що аудиторських перевірок було дві. Після зимової перевірки аудит нагрянув наприкінці квітня, щоб знову перевірити фінансову діяльність КДЮСШ №2. У підсумку знайшли порушення в неправильному списанні металу та заміни тренерів (Наприклад, коли тренер з дітьми виїжджає на змагання, в цей час за графіком у нього стоїть тренування, яке має провести інший тренер. На жаль, через брак фінансування неможливо провести повноцінну заміну: замість тренера з волейболу на тренера з волейболу).