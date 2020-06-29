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Кременчук, Афіша

1 липня у Кременчуці пройде авіашоу та відкриття нової локації у Придніпровському парку

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 923

 

Заходи присвячені святкуванню 60-річчя від дня заснування Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС

1 липня кременчужан запрошують побачити авіашоу та відкриття нової локації у Придніпровському парку. Ці заходи присвячені святкуванню 60-річчя від дня заснування Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС.


Розпочнуться урочистості о 10.00 з відкриття пам'ятника вертольоту Мі-2 у Придніпровському парку (поблизу перехрестя вулиць Гоголя та Коцюбинського, навпроти стадіону льотного коледжу), там випускникам навчального закладу вручать дипломи та грамоти.


К юбилею лётного колледжа в Приднепровском парке установят вертолёт, который будет подсвечиваться ночью


Завершаться заходи, присвячені ювілею КЛК, авіашоу над набережною Дніпра.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: летный колледж юбилей Приднепровский парк вертолет
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