1 липня у Кременчуці пройде авіашоу та відкриття нової локації у Придніпровському парку

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1 липня кременчужан запрошують побачити авіашоу та відкриття нової локації у Придніпровському парку. Ці заходи присвячені святкуванню 60-річчя від дня заснування Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС.





Розпочнуться урочистості о 10.00 з відкриття пам'ятника вертольоту Мі-2 у Придніпровському парку (поблизу перехрестя вулиць Гоголя та Коцюбинського, навпроти стадіону льотного коледжу), там випускникам навчального закладу вручать дипломи та грамоти.









Завершаться заходи, присвячені ювілею КЛК, авіашоу над набережною Дніпра.