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К юбилею лётного колледжа в Приднепровском парке установят вертолёт, который будет подсвечиваться ночью

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 629 Коментарів: 7

 

1 июля 2020 года этому учебному заведению Кременчуга исполнится 60 лет

К 60-летию Кременчугского лётного колледжа в Приднепровском парке установят вертолёт Ми-2, выкрашенный в цвета украинского флага, воздушный транспорт в тёмное время суток будет подсвечиваться прожекторами.


Как сообщил «Кременчугскому Телеграфу» директор лётного колледжа Алексей Котов, реализовываться данный проект будет за счёт финансирования спонсоров.


Территорию вокруг вертолёта благоустроят: установят лавочки, высадят туи, положат плитку. Такие изменения коснутся той части парка, которая находится возле перекрёстка улиц Гоголя и Коцюбинского, напротив стадиона лётного колледжа.


Для сравнения: так будет выглядеть новая локация


А так этот участок парка выглядит сейчас, видим «островки» травы, которые перемежевываются с асфальтными дорожками


Когда вертолёт займёт своё место, за ним будет «присматривать» служба охраны лётного колледжа, периодически делая обход территории парка, а позднее хотят установить камеры, которые помогут следить за безопасностью.


Работы планируют начать со следующей недели, и получается, что у подрядчика, который взялся за осуществление проекта, остаётся меньше месяца на его реализацию, но в учебном заведении уверены, что работы будут закончены в срок.



Здесь установят лавочки


Открытие новой локации в Приднепровском парке должно состояться 1 июля, его приурочат к выпуску курсантов и студентов лётного колледжа и, естественно, к юбилею учебного заведения. В будущем в парке на вымощенном плиткой участке планируют проводить торжественные линейки учащихся в лётном колледже (вместо плаца около нового корпуса или стадиона, где построения курсантов и студентов проводились до этого).


Чтобы подготовить участок к предстоящим работам, кусты роз, которые росли на нём, выкопали...


...и пересадили дальше, под березку

7
Автор: Катерина Турубара
Теги: Приднепровский парк летный колледж вертолет благоустройство юбилей

Коментарі: 7

287
wtf100500:
Сьогодні, 14:22

Ну классно! Прикольно должно получиться.


11 3
2 590
ИМХО:
Сьогодні, 14:41

Одобряю! Молодцы! Будет куда приводить будущих курсантов! 

relaxed


9 2
47
Yaroslav:
Сьогодні, 15:14

это в любом случае будет намного лучше,чем оно есть сейчас


7 3
28
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 15:18

Хорошо придумали, теперь на том месте будет зона отдыха.


5 2
3 700
Oleg Olimp:
Сьогодні, 15:56

Такое место козырное и отдать под памятник металлолому, не ужели не нашлось более рационального применения этой части парка? 


3 6
362
evgeniys:
Сьогодні, 16:00

Эх...  а был там детский автодром когда то, лет 40 назад там крутил педали и баранку со счастливой улыбкой :)

 


9 0
3 481
Дмитрий:
Сьогодні, 16:03

Цитата: Yaroslav

это в любом случае будет намного лучше,чем оно есть сейчас

Чем оно сейчас - там сейчас кусок природы, а будет половина в плитке,  лавки для жующих , и забор как в парке мира.


5 1
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