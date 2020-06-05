К юбилею лётного колледжа в Приднепровском парке установят вертолёт, который будет подсвечиваться ночью

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 629 Коментарів: 7

1 июля 2020 года этому учебному заведению Кременчуга исполнится 60 лет

К 60-летию Кременчугского лётного колледжа в Приднепровском парке установят вертолёт Ми-2, выкрашенный в цвета украинского флага, воздушный транспорт в тёмное время суток будет подсвечиваться прожекторами.





Как сообщил «Кременчугскому Телеграфу» директор лётного колледжа Алексей Котов, реализовываться данный проект будет за счёт финансирования спонсоров.





Территорию вокруг вертолёта благоустроят: установят лавочки, высадят туи, положат плитку. Такие изменения коснутся той части парка, которая находится возле перекрёстка улиц Гоголя и Коцюбинского, напротив стадиона лётного колледжа.





Для сравнения: так будет выглядеть новая локация





А так этот участок парка выглядит сейчас, видим «островки» травы, которые перемежевываются с асфальтными дорожками





Когда вертолёт займёт своё место, за ним будет «присматривать» служба охраны лётного колледжа, периодически делая обход территории парка, а позднее хотят установить камеры, которые помогут следить за безопасностью.





Работы планируют начать со следующей недели, и получается, что у подрядчика, который взялся за осуществление проекта, остаётся меньше месяца на его реализацию, но в учебном заведении уверены, что работы будут закончены в срок.









Здесь установят лавочки





Открытие новой локации в Приднепровском парке должно состояться 1 июля, его приурочат к выпуску курсантов и студентов лётного колледжа и, естественно, к юбилею учебного заведения. В будущем в парке на вымощенном плиткой участке планируют проводить торжественные линейки учащихся в лётном колледже (вместо плаца около нового корпуса или стадиона, где построения курсантов и студентов проводились до этого).





Чтобы подготовить участок к предстоящим работам, кусты роз, которые росли на нём, выкопали...





...и пересадили дальше, под березку