У Кременчуці п'яний чоловік ударив патрульного поліцейського

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 371 Коментарів: 1

Третього червня близько 16.00 екіпаж патрульної поліції отримав виклик «Інші тілесні ушкодження» на вулиці Вадима Пугачова. Як повідомили у патрульній поліції, біля будинку копи виявили чоловіків. Між ними виник конфлікт, але до приїзду патрульних все владналося, про що були складені відповідні матеріали.





Один з чоловіків перебував в громадському місці в п’яному вигляді, тож патрульні ухвалили рішення скласти адмінматеріали. Під час цього 58-річний чоловік (1962 р.н.) рукою ударив в обличчя інспектора роти ТОР. Патрульний звернувся за медичною допомогою.





Чоловіка затримали, винесено постанову за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді). На місце події викликано слідчо-оперативну групу.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





У разі доведення вини порушнику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.