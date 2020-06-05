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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині запрацювала карта господарських потреб

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 561

 

 Інтерактивна карта водних об’єктів державної власності працює з початку літа

На Полтавщині запрацювала інтерактивна карта водних об’єктів державної власності, придатних для рибогосподарських потреб. Про це повідомила пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

Як анонсували на нараді в голови облдержадміністрації, з 1 червня Департамент агропромислового розвитку першим в Україні запустив інтерактивну карту водних об’єктів державної власності, придатних для рибогосподарських потреб, на території Полтавської області.


Нині в ній доступна інформація про водні об’єкти та землі водного фонду, які мають кадастрові номери. Наразі триває робота над внесенням до карти інформації про водні об’єкти, землі водного фонду яких ще не інвентаризовані.


Інформацію оновлюватимуть щомісяця з метою належного інформування всіх фізичних та юридичних осіб для залучення охочих до ведення господарювання в галузі рибного господарства.


Для перегляду карти необхідно встановити програму Google Earth Pro на власний комп’ютер відповідно до інструкції.


Ознайомитися з картою можна тут.

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Автор: Альона Душенко
Теги: рыбалка
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