За сутки в Кременчуге не выявили ни одного нового случая COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 453

За прошедшие сутки (4 июня) в Кременчуге не зарегистрировали новые случаи COVID-19. Об этом на заседании противоэпидемического штаба 5 июня сообщили руководитель горздрава Середа и вице-мэр Усанова.



По состоянию на 5 июня в Кременчуге в стационаре больницы «Кременчугской» находится 4 пациента с COVID-19.



Всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 110 заболевших. 102 из них уже выздоровели. Четверо ещё в стационаре. Четверо умерли.





Всего В Полтавской области на 5 июня зарегистрировано 272 случая COVID-19, из них 110 – в Кременчуге.



Руководитель горздрава также сообщил, что за истекшие сутки в городские больницы поступили четыре пациента с пневмониями. Им выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Результаты ПЦР-тестирования станут известны сегодня, тогда и выяснится, появился ли в Кременчуге новый пациент с COVID-19 или нет.



Всего же по состоянию на 5 июня в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится 12 пациентов с пневмониями. Их состояние медики оценивают как состояние средней тяжести, тяжелых случаев нет. Но и количество пневмоний пока не уменьшается.