Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За сутки в Кременчуге не выявили ни одного нового случая COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 453

 

Количество пневмоний пока не уменьшается

За прошедшие сутки (4 июня) в Кременчуге не зарегистрировали новые случаи COVID-19. Об этом на заседании противоэпидемического штаба 5 июня сообщили руководитель горздрава Середа и вице-мэр Усанова.


По состоянию на 5 июня в Кременчуге в стационаре больницы «Кременчугской» находится 4 пациента с COVID-19.


Всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 110 заболевших. 102 из них уже выздоровели. Четверо ещё в стационаре. Четверо умерли.


Всего В Полтавской области на 5 июня зарегистрировано 272 случая COVID-19, из них 110 – в Кременчуге.


Руководитель горздрава также сообщил, что за истекшие сутки в городские больницы поступили четыре пациента с пневмониями. Им выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Результаты ПЦР-тестирования станут известны сегодня, тогда и выяснится, появился ли в Кременчуге новый пациент с COVID-19 или нет.


Всего же по состоянию на 5 июня в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится 12 пациентов с пневмониями. Их состояние медики оценивают как состояние средней тяжести, тяжелых случаев нет. Но и количество пневмоний пока не уменьшается.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 пневмония вирусная пневмония стационар больница "Кременчугская" Полтавская область Кременчуг
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх