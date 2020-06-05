Хотіла позбавити дитину від страждань - з'ясувалася ймовірна причина того, чому жителька Полтавщини зламала шию немовляті

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1 604

Лікарі нібито підтвердили діагноз, через який дитина буде на все життя прикута до інвалідного візка

Днями у Хорольському районі стався страшний випадок - в одному із сіл жінка зламала шию своєму п'ятимісячному сину. Журналісти програми «Свідок» з'ясували деталі цього випадку.





Злочин стався у селі Бутівці Хорольського району. Односельці позитивно характеризують подружжя. Але нещодавно почали помічати якісь дивні зміни у поведінці жінки.





За словами сусідів, в той день батько дитини порався по господарству. Коли зайшов до хати то побачив, що дружина стискає руками шию немовляти. Чоловік відкинув жінку від дитини, зробив сину реанімацію. Потім зв'язав дружину. Побіг до сільського фельдшера.





Напередодні трагічного дня, як повідомили сусіди, родина їздила на консультацію до лікарів. Нібито лікарі підтвердили діагноз, що хлопчик все життя буде прикутий до інвалідного візка. Односельці нібито чули слова жінки, що вона таким чином хотіла позбавити дитину від страждань. Немовля доставили до лікарні, дитина жива.





Керівник відділу зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що жінці обрали міру запобіжного заходу - посадили під варту.



