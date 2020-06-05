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Надзвичайні новини

Оголосили про підозру в умисному вбивстві чоловіку, який у Кременчуці підпалив дружину

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 1 028

Мотивом такого вчинку могло стати бажання жінки офіційно розлучитися

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 48-річному жителю Кременчука повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави, - повідомляє пресслужба відомства.


За попередньою інформацією, мотивом такого вчинку стало бажання жінки офіційно розлучитися.


Досудове розслідування триває.


Нагадаймо, 4 червня у Крюкові в магазині чоловік підпалив дружину - вона померла

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«Пожар не тушился, потому что он принес с собой газовый баллон», - охранник, который первым приехал к «Фее»
 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство
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