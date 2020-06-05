Оголосили про підозру в умисному вбивстві чоловіку, який у Кременчуці підпалив дружину

Мотивом такого вчинку могло стати бажання жінки офіційно розлучитися
За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 48-річному жителю Кременчука повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави, - повідомляє пресслужба відомства.
За попередньою інформацією, мотивом такого вчинку стало бажання жінки офіційно розлучитися.
Досудове розслідування триває.
Нагадаймо, 4 червня у Крюкові в магазині чоловік підпалив дружину - вона померла.