Оголосили про підозру в умисному вбивстві чоловіку, який у Кременчуці підпалив дружину

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 1 028

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 48-річному жителю Кременчука повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави, - повідомляє пресслужба відомства.





За попередньою інформацією, мотивом такого вчинку стало бажання жінки офіційно розлучитися.





Досудове розслідування триває.





Нагадаймо, 4 червня у Крюкові в магазині чоловік підпалив дружину - вона померла.