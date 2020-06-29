Відсьогодні запрацювала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії-2020

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 339

Якщо маєте питання, телефонуйте за номером (044) 481-32-21; консультативні лінії працюватимуть до 15 вересня

Відсьогодні, 30 червня, в Міністерстві освіти і науки розпочали роботу консультативні телефонні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії-2020. Як повідомила пресслужба МОН, вони працюватимуть до 15 вересня включно.





Звернувшись на гарячу лінію чи особисто у приймальню, вступники зможуть отримати всі роз’яснення щодо вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти.





Приймальня громадян працюватиме у приміщенні Міністерства освіти і науки за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 у пн-чт 9.00 – 18.00, у пт 9.00 – 16.45. Тел. (044) 481-32-21.





Крім того, відповіді на всі питання можна отримати через сторінку Вступ 2020 на Фейсбуці.





Також на сайті МОН створено окремий розділ, де абітурієнти можуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції, інфографіки, документи тощо. А на каналі міністерства в YouTube розміщено серію відеороз'яснень щодо особливостей цьогорічного вступу.