На 30 років заклали капсулу часу на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 799 Коментарів: 3

У Полтаві заклали капсулу часу, про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради. Окрім онлайн святкування, єдиний захід, який вдалося провести – це урочисте закладання «Капсули часу 2020-2050» у парку культури та відпочинку «Перемога». Це так зване послання від молоді для майбутнього покоління.





Наповнили та заклали історичну капсулу разом секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота, голова студентської ради міста Анастасія Голос, авторка послання Олена Охріменко та відомий молодий боксер та почесний громадянин Полтави Олександр Хижняк.





- Зокрема, у капсулі на флешці було звернення до молоді, найкращі фотографії про місто Полтава 2020 року. І лист, який отримав найбільше прихильних відгуків та отримав найбільше вподобань онлайн, – йдеться у повідомленні.