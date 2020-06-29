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Кременчук, Полтавщина

На 30 років заклали капсулу часу на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 799 Коментарів: 3

 

Послання в капсулу поклав провідний український боксер Олександр Хижняк

У Полтаві заклали капсулу часу, про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради. Окрім онлайн святкування, єдиний захід, який вдалося провести – це урочисте закладання «Капсули часу 2020-2050» у парку культури та відпочинку «Перемога». Це так зване послання від молоді для майбутнього покоління.


Наповнили та заклали історичну капсулу разом секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота, голова студентської ради міста Анастасія Голос, авторка послання Олена Охріменко та відомий молодий боксер та почесний громадянин Полтави Олександр Хижняк.


- Зокрема, у капсулі на флешці було звернення до молоді, найкращі фотографії про місто Полтава 2020 року. І лист, який отримав найбільше прихильних відгуків та отримав найбільше вподобань онлайн, – йдеться у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба Полтавської міської ради
Теги: капсула часу Полтава Хижняк
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

380
Yustas:
Сьогодні, 13:48

Закладачі тести на COVID-19 пройшли чи нє? А то закладете ще віруси нащадкам)))

Закладали б вже на 100 років. Бо через 30 і так всі ще будуть пам'ятати яка тут срака була


13 0
86
andre2102:
Сьогодні, 14:23

 и в какую цифру вышла эта капсула из золота?



да у них сцена на лям судя по фото


3 0
18
Ж_К:
Сьогодні, 14:55

30 років тому таким розповсюдженим, як зараз флешки, носієм інформації були дискети. Хтось зараз зможе знайти, чим їх прочитати? Навіть якщо за цей час дискета не ромагнітилася. Це для нащадків заклали такий самий хитрий квест, чи я надто погано думаю про організаторів цього послання?


3 0

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