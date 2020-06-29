Якими будуть ставки туристичного збору у Кременчуці на 2021 рік

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25 червня сесія Кременчуцької міської ради ухвалила рішення про ставки туристичного збору у Кременчуці на 2021 рік. Діючі ставки залишили без змін, а саме:

для внутрішнього та для в’їзного туризму - 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, за який сплачується податок, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік складає 5003 грн. У такому разі ставка туристичного збору становитиме – 25,02 грн, що більше на 1,40 грн, ніж у 2020 році (розмір МЗП на 1.01.2020 р. складав 4 723 грн).





Максимальна, встановлена законом ставка для в’їзного туризму складає 5% МЗП. Проте міська влада не стала застосовувати таку високу ставку.





«У разі застосування максимальної ставки для в’їзного туризму у розмірі 5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, ставка збору зросте до 250,15 грн, що негативно вплине на розвиток готельного бізнесу та туризму», - сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.





Очікувані надходження до місцевого бюджету від сплати туристичного збору в 2020 році – 367 тис грн. У 2019 році за фактом сплачено туристичного збору 452,3 тис грн. Проте у цьому році очікується зменшення надходжень на 85,3 тис грн у порівнянні з 2019 роком, що пов’язано з тимчасовим обмеженням роботи готелів, хостелів тощо під час карантинних заходів, пов’язаних з епідемією COVID-19.





На цій же сесії міська рада затвердила ставки податку на нерухомість та ставки єдиного податку для спрощенців І та ІІ груп.





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