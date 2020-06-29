Якими будуть ставки туристичного збору у Кременчуці на 2021 рік

25 червня сесія Кременчуцької міської ради ухвалила рішення про ставки туристичного збору у Кременчуці на 2021 рік. Діючі ставки залишили без змін, а саме:
Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік складає 5003 грн. У такому разі ставка туристичного збору становитиме – 25,02 грн, що більше на 1,40 грн, ніж у 2020 році (розмір МЗП на 1.01.2020 р. складав 4 723 грн).
Максимальна, встановлена законом ставка для в’їзного туризму складає 5% МЗП. Проте міська влада не стала застосовувати таку високу ставку.
Очікувані надходження до місцевого бюджету від сплати туристичного збору в 2020 році – 367 тис грн. У 2019 році за фактом сплачено туристичного збору 452,3 тис грн. Проте у цьому році очікується зменшення надходжень на 85,3 тис грн у порівнянні з 2019 роком, що пов’язано з тимчасовим обмеженням роботи готелів, хостелів тощо під час карантинних заходів, пов’язаних з епідемією COVID-19.
На цій же сесії міська рада затвердила ставки податку на нерухомість та ставки єдиного податку для спрощенців І та ІІ груп.
Якими будуть ставки податку на нерухомість на 2021 рік у Кременчуці
Якими будуть ставки єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік