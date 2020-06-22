Якими будуть ставки податку на нерухомість на 2021 рік у Кременчуці

На сесію Кременчуцької міськради, що відбудеться 25 червня, винесений проєкт рішення про ставки податків на нерухомість. Відповідно до документу, у відсотковому розмірі їх пропонується залишити без змін у порівнянні з тими, що діють у 2020 році. Однак, враховуючи, що ставки податку на нерухоме майно встановлюються від мінімальної заробітної плати, а її розмір орієнтовно збільшиться на 6% з 1 січня 2021 року (із нинішніх 4723 до 5003 грн), то і плата в грошовому вимірі теж збільшиться.
Також депутати мають затвердили пільги на 2021 рік на даний вид податку. Як і в 2019 році планується повністю звільнити від сплати:
Також пільги надаються на гаражі - база оподаткування зменшується на 30 кв м.
Нагадаємо, що оподатковується не вся площа квартири чи будинку, а лише «зайві» квадратні метри.
У 2020 році міська влада очікує отримати 7,85 млн грн до міського бюджету від сплати податку на нерухомість. Фактичні надходження станом на перше травня по даному податку склали 3,15 млн грн, що на 7,6% вище від плану надходжень.