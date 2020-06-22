Якими будуть ставки податку на нерухомість на 2021 рік у Кременчуці

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 972

Пропонується залишити ставки податку на нерухомість у тих же розмірах, що діють у 2020 році

На сесію Кременчуцької міськради, що відбудеться 25 червня, винесений проєкт рішення про ставки податків на нерухомість. Відповідно до документу, у відсотковому розмірі їх пропонується залишити без змін у порівнянні з тими, що діють у 2020 році. Однак, враховуючи, що ставки податку на нерухоме майно встановлюються від мінімальної заробітної плати, а її розмір орієнтовно збільшиться на 6% з 1 січня 2021 року (із нинішніх 4723 до 5003 грн), то і плата в грошовому вимірі теж збільшиться.





Розміри ставок на 2021 рік:

на житлову нерухомість 0,5 % від мінімальної заробітної плати - 25,02 грн. за 1 кв. м. бази оподаткування (у 2019 році — 23,62);

на нежитлову нерухомість 0,15% від мінімальної заробітної плати – 7,5 грн. за 1 кв. метр бази оподаткування (у 2019 році — 7,08).

Також депутати мають затвердили пільги на 2021 рік на даний вид податку. Як і в 2019 році планується повністю звільнити від сплати:

релігійні організації;

об'єкти житлової нерухомості, якщо доходи власника менше одного прожиткового мінімуму (на один об'єкт);

господарські (присадибні) споруди;

котельні, бойлерні, трансформаторні станції;

об'єкти соціальної сфери, які знаходяться у власності підприємств.

Також пільги надаються на гаражі - база оподаткування зменшується на 30 кв м.





Яка житлова нерухомість оподатковується:

квартира понад 60 кв м;

будинок понад 120 кв м;

квартира + будинок понад 180 кв м.

Нагадаємо, що оподатковується не вся площа квартири чи будинку, а лише «зайві» квадратні метри.





У 2020 році міська влада очікує отримати 7,85 млн грн до міського бюджету від сплати податку на нерухомість. Фактичні надходження станом на перше травня по даному податку склали 3,15 млн грн, що на 7,6% вище від плану надходжень.



