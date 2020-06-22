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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві вбили жінку - підозра впала на співмешканця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 523

Почав бити на сполох роботодавець потерпілої

21 червня до поліції Полтави зателефонував роботодавець, який повідомив, що його підлегла не вийшла на роботу. Правоохоронці прибули додому до 48-річної жінки, де виявили її мертвою. На тілі були сліди насильницької смерті, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


У злочині підозрюють 52-річного співмешканця загиблої. За попередньою версією слідства, жінка отримала смертельні тілесні ушкодження під час сварки.


Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство Полтава
компанія «Інтера Люкс»

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