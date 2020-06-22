Історія, яку можна торкатися та нюхати: етноколорит Полтавщини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 146

У рамках проекту «Україна All inclusive» журналісти 1+1 проїхались кількома регіони України, щоб показати можливості відпочинку в Україні в той час, коли кордони частково закриті, а в світі фіксують велику кількість інфікованих на COVID-19.





На телеканалі показали туристичну Полтавщину. Цей регіон вражає своїм етноколоритом, тут можна знайти готелі-хутори, пожити у справжній українській хаті та зануритися у минуле.





- Життя в автентичній українській хаті – це не єдина розвага на Полтавщині. Тут можна відвідати музеї, етнофестивалі, взяти майстер-клас з гончарства чи кулінарії, відпочити на пляжі, покататися на велосипедах, покуштувати справжні українські вареники та страви за рецептами пращурів. А також навіть провести церемонію одруження за всіма українськими традиціями. А для тих, хто не хоче занурюватися у давнину, за 15 хвилин від Полтави знаходяться сучасні готелі, аквапарк, мотузковий парк, басейн, спа, спортивні майданчики для дітей та дорослих, на кожному кроці – контактні зоопарки, велосипеди, коні та смачні вареники, – йдеться у повідомленні.



