У Потоках розпочинають обговорення приєднання до Кременчука

Потоківська сільська рада ініціювала обговорення про добровільне приєднання Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (сіл Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка) до міста обласного значення – Кременчук Полтавської області. Розпорядження від 19 червня підписане сільським головою Юрієм Зорею.
Згідно з розпорядженням проведення громадського обговорення з питань добровільного приєднання до Кременчука, затвердженого рішенням Потоківської сільської ради. Громадські обговорення заплановані:
Після отримання протоколів громадських обговорень заплановано включити до порядку денного чергової сесії Потоківської сільської ради питання про добровільне приєднання Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (сіл Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка) до міста обласного значення – Кременчука Полтавської області.