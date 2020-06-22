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У Потоках розпочинають обговорення приєднання до Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 183 Коментарів: 2

 

У селах пройдуть громадські обговорення щодо приєднання

Потоківська сільська рада ініціювала обговорення про добровільне приєднання Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (сіл Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка) до міста обласного значення – Кременчук Полтавської області. Розпорядження від 19 червня підписане сільським головою Юрієм Зорею.


Робимо Потоки кращими: Уряд вирішив приєднати Потоки до Кременчука


Згідно з розпорядженням проведення громадського обговорення з питань добровільного приєднання до Кременчука, затвердженого рішенням Потоківської сільської ради. Громадські обговорення заплановані:

  • о 18.30 1 липня 2020 року біля приміщення Потоківського Центру культури і дозвілля за адресою: село Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А
  • о 18.00 2 липня 2020 року біля приміщення магазину за адресою: с. Соснівка, вул. Панфіловців
  • о 19.30 2 липня 2020 року біля приміщення Придніпрянського сільського клубу за адресою: село Придніпрянське, вул. Центральна, буд. 62
  • о 18.00 3 липня 2020 року біля приміщення Малокохнівського ФАПу за адресою: село Мала Кохнівка, вул. Шкільна, буд. 34-А
Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток


Після отримання протоколів громадських обговорень заплановано включити до порядку денного чергової сесії Потоківської сільської ради питання про добровільне приєднання Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (сіл Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка) до міста обласного значення – Кременчука Полтавської області.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: Потоки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

272
canek:
Сьогодні, 17:48

Не делайте ошибок. 

А с другой стороны может оттуда есть нормальный будущий мер!?


7 1
259
cheh_a:
Сьогодні, 19:59

У Потоках розпочинають
Дележку вашего майна ))будьте осторожны


5 0

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