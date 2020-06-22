Кременчужанам на два місяця затримують виплати по догляду за інвалідами

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 673

Затримують також інші соціальні виплати з місцевого бюджету, причина — брак коштів

Кременчужанам на два місяця затримують виплати по догляду за інвалідами. Про це нам повідомив один з читачів, Юрій, який доглядає за дружиною — інвалідом 1-ї групи.





- Виплати зовсім невеликі, а й тих не дочекаєшся, - каже Юрій.





У департаменті соцзахисту населення інформацію підтвердили, борг за два місяці — травень та червень. Ці виплати фінансуються з міського бюджету Кременчука і на сьогодні не профінансовані, каже Марина Доценко, директор департаменту соцзахисту населення.





Про перспективу виплат ми запитали Тетяну Тетьоркіну, заступника начальника міського фінансового управління. Вона підтвердила, що дані виплати належать до захищених статей: тобто мають фінансуватися у першу чергу. Проте на даний час бюджет не виконується, і всі кошти спрямовані на виплату авансу бюджетникам, який теж затримали на тиждень. А там на черзі — виплата зарплат.





- Це захищена стаття, вона у плані фінансування. Але фінансуватиметься після виплати зарплат, - каже Тетяна Тетьоркіна про фінансування виплат на догляд за інвалідами.





Більш конкретно термін виплат вона назвати не змогла.





Також, за її словами, не профінансовані компенсації пільговикам на проїзд в електротранспорті, матеріальна допомога АТОвцям та малозабезпеченим (є не профінансовані заявки за травень та червень).