У Горішніх Плавнях знайшли п'яних «піратів»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 653 Коментарів: 3

На двох нетверезих чоловіків, які керували суднами, склали два протоколи

Протягом минулих вихідних у Горішніх Плавнях водні поліцейські виявили двох чоловіків, які нетверезими керували суднами. На них склали протоколи за порушення ст. 130 (Керування суднами особами, які перебувають у стані сп'яніння), - інформує Кременчуцький відділ поліції.





20 червня приблизно о 20.57 на Дніпрі біля човнової станції «Горняк» 33-річний плавнівець керував маломірним судном з ознаками алкогольного сп'яніння.





21 червня рейдова група водних поліцейських на Дніпрі помітили моторний човен під керуванням 48-річного водія, що ігнорував вимоги про зупинку. Під час спілкування з водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.