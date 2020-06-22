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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях знайшли п'яних «піратів»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 653 Коментарів: 3

На двох нетверезих чоловіків, які керували суднами, склали два протоколи

Протягом минулих вихідних у Горішніх Плавнях водні поліцейські виявили двох чоловіків, які нетверезими керували суднами. На них склали протоколи за порушення ст. 130 (Керування суднами особами, які перебувають у стані сп'яніння), - інформує Кременчуцький відділ поліції.


20 червня приблизно о 20.57 на Дніпрі біля човнової станції «Горняк» 33-річний плавнівець керував маломірним судном з ознаками алкогольного сп'яніння.


21 червня рейдова група водних поліцейських на Дніпрі помітили моторний човен під керуванням 48-річного водія, що ігнорував вимоги про зупинку. Під час спілкування з водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Горішні Плавні пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

293
Volvoвод:
Сьогодні, 16:37

Алкашня катается пьяная, а потом спасатели, водолазы и вертолеты ищут тушки алкашни. Лучше бы за эти деньги часть дороги отремонтировали или километр тротуара. Да и рыбам был бы завтрак.


8 2
418
БРАТ:
Сьогодні, 16:50

чергову "палку" зрубали...

а статистика ,впевнений,  більша ніж та, яку офіційно показують поліцейські щотижня!


7 0
259
cheh_a:
Сьогодні, 19:57

пьяными на воду незя


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