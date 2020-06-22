Кременчуцькому льотному коледжу передали інструменти, які вилучили держвиконавці

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Вже з вересня інструменти, які сьогодні отримали, стануть у нагоді та сприятимуть розкриттю талантів і подальшому творчому розвитку наших курсантів та студентів

Студентам Кременчуцького льотного коледжу передали музичні інструменти: електричну гітару, електричну скрипку, електричну бас-гітару, саксофон, а також бази для мікрофону та радіомікрофон. За інформацією пресслужби Харківського національного університету внутрішніх справ Кременчуцький льотний коледж, інструменти передали очільник центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко та начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Марина Прилуцька.





Цікаво, що ці інструменти було попередньо вилучено державними виконавцями та передано для реалізації на платформі OpenMarket (ДП «СЕТАМ»).





- Це вже не перша акція, яку ми проводимо. Дані інструменти в подальшому будуть використовуватися вокальним ансамблем «Крила», що діє при коледжі, – зауважив Кирило Міненко.





Він також нагадав, що право на безоплатне отримання майна мають органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту тощо.



В коледжі сподіваються, що вже з вересня інструменти, які сьогодні отримали, стануть у нагоді та сприятимуть розкриттю талантів і подальшому творчому розвитку наших курсантів та студентів.