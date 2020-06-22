Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна37241
Кременчук111
Хворі:
Україна19587
Кременчук1
Одужало:
Україна16642
Кременчук106
Померло:
Україна1012
Кременчук4
Бізнес/Робота, Деловые новости, Полтавщина

Контролировать строительство «бетонки» на Полтавщине будут поляки

Сьогодні, 17:02 Просмотров: 966

 

Технадзор за строительством участка бетонной дороги «с нуля» выполнит польская B-Act

Победителем тендера на предоставление услуги по технадзору за строительством на объекте «Строительство обхода г. Решетиловка на участке км 159 + 965 - км 168 + 110 при реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Полтавская область» стала польская компания SP. Z O.O. B-Act.


Как сообщает пресслужба «Укравтодора», их предложение на торгах составило 9,25 млн грн, экономия на тендере - почти 15% от ожидаемой стоимости.

 

- Компании, которые работают на многих национальных рынках, ценят собственную репутацию. Они имеют разноплановый опыт и компетенции, которые нужны сейчас Украине. А главное, что возникновение коррупционных ситуаций сводится к минимуму. Это будет поощрять украинские компании участвовать в здоровой конкуренции на качественно новом уровне, - прокомментировал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.


Напомним, что в рамках реконструкции автодороги Н-31 в Полтавской области дорога строится с покрытием из цементобетона. При этом три новых обхода населенных пунктов строятся «с нуля». Один из таких участков - упомянутый выше обход Решетиловки.


0
Автор: Руслана Горгола Источник фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области
Теги: Решетилівка ремонт дорог

Популярное в разделе Бизнес/Работа:


Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх