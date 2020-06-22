Контролировать строительство «бетонки» на Полтавщине будут поляки

Победителем тендера на предоставление услуги по технадзору за строительством на объекте «Строительство обхода г. Решетиловка на участке км 159 + 965 - км 168 + 110 при реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Полтавская область» стала польская компания SP. Z O.O. B-Act.





Как сообщает пресслужба «Укравтодора», их предложение на торгах составило 9,25 млн грн, экономия на тендере - почти 15% от ожидаемой стоимости.

- Компании, которые работают на многих национальных рынках, ценят собственную репутацию. Они имеют разноплановый опыт и компетенции, которые нужны сейчас Украине. А главное, что возникновение коррупционных ситуаций сводится к минимуму. Это будет поощрять украинские компании участвовать в здоровой конкуренции на качественно новом уровне, - прокомментировал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.





Напомним, что в рамках реконструкции автодороги Н-31 в Полтавской области дорога строится с покрытием из цементобетона. При этом три новых обхода населенных пунктов строятся «с нуля». Один из таких участков - упомянутый выше обход Решетиловки.