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Кременчуцьким бюджетникам сьогодні почали виплачувати заборгований аванс

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 856 Коментарів: 1

Зарплату теж видадуть із затримкою, прогнозують фінансисти

Кременчуцьким бюджетникам сьогодні почали виплачувати заборгований аванс із затримкою на тиждень (термін виплати — 15 число кожного місяця). Виняток — медики: з ними розрахувалися до професійного свята за рахунок коштів НСЗУ (Національної служби здоров'я України).


Як пояснила заступник начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна, причина затримки авансу в галузях освіти, культури, спорту — недовиконання міського бюджету, недостатність щоденних надходжень. Затримки чекають і на комунальні підприємства, які фінансуються з бюджету: їх термін виплати авансу — 22 число, проте місто ще не повністю розрахувалося з бюджетниками. А на черзі — виплата зарплати (до кінця місяця).


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- Зараз заявки на заробітну плату йдуть доволі великі. Тому що йдуть відпускні періоди. Тому, можливо, буде й затримка по заробітній платі, - каже Тетяна Тетьоркіна.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата бюджетники аванс
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 846
zzzzzz:
Сьогодні, 19:32

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