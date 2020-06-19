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Аванс за июнь медикам выплатят 19 июня, до конца дня

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 386 Коментарів: 2

 

Задолженности по зарплатам медиков нет – говорит вице-мэр. Но она все же есть.

Аванс за июнь кременчугским медикам выплатят сегодня, 19 июня, до конца дня. Это пообещал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


Сегодня на заседании исполкома профильный вице-мэр Ольга Усанова предложила руководителю горздрава Максиму Середе рассказать, есть ли задолженность по зарплатам медикам за июнь?


Вопрос возник в связи с появившейся в городских СМИ информацией о том, что кременчугские медики встретят свой профессиональный праздник без зарплаты.


Максим Середа ответил, что аванс медикам за июнь выплачен:


– Станом на сьогодні виплачено аванс за червень. Він виплачений коштами медпідприємств з тих коштів, які надійшли від НСЗУ, – сказал чиновник.


Но в процессе уточнений выяснилось, что выплачен всё же не весь аванс – часть медиков получила деньги вчера, 18 июня, часть сегодня утром, а часть ещё ждет.


Также руководитель горздрава признался, что задержка с выплатой аванса из средств городского бюджета таки была – поэтому медицинским учреждениям и пришлось выплачивать аванс из денег, полученных от НСЗУ.


Середа пообещал, что деньги на выплату июньской зарплаты найдут – и напомнил, что её выплачивают в конце месяца, а не 19 июня.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подвел итоги дискуссии на тему «а был ли аванс», пообещав:


– До кінця дня усі медичні заклади отримають аванс!


Обещание мэр подкрепил заявлением, что по состоянию на 19 июня в городском бюджете есть 5 миллионов гривен, которые могут быть перераспределены на зарплаты медицинским работникам.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: медики зарплата аванс дефицит бюджета НСЗУ Кременчуг

Коментарі: 2

54
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:27

Ну вот, хорошо, что всё хорошо. До конца вечера всем медикам выплатят аванс/зарплаты.


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132
marinochka__30:
Сьогодні, 17:28

всегда вовремя выплачивали зарплаты


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