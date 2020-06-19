Аванс за июнь медикам выплатят 19 июня, до конца дня

Аванс за июнь кременчугским медикам выплатят сегодня, 19 июня, до конца дня. Это пообещал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Сегодня на заседании исполкома профильный вице-мэр Ольга Усанова предложила руководителю горздрава Максиму Середе рассказать, есть ли задолженность по зарплатам медикам за июнь?
Вопрос возник в связи с появившейся в городских СМИ информацией о том, что кременчугские медики встретят свой профессиональный праздник без зарплаты.
Максим Середа ответил, что аванс медикам за июнь выплачен:
Но в процессе уточнений выяснилось, что выплачен всё же не весь аванс – часть медиков получила деньги вчера, 18 июня, часть сегодня утром, а часть ещё ждет.
Также руководитель горздрава признался, что задержка с выплатой аванса из средств городского бюджета таки была – поэтому медицинским учреждениям и пришлось выплачивать аванс из денег, полученных от НСЗУ.
Середа пообещал, что деньги на выплату июньской зарплаты найдут – и напомнил, что её выплачивают в конце месяца, а не 19 июня.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подвел итоги дискуссии на тему «а был ли аванс», пообещав:
Обещание мэр подкрепил заявлением, что по состоянию на 19 июня в городском бюджете есть 5 миллионов гривен, которые могут быть перераспределены на зарплаты медицинским работникам.