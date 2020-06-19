Мер Кременчука пообіцяв чотири тролейбуси в Крюків з 1 вересня і один — в Кохнівку до кінця червня

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 600 Коментарів: 7

Тролейбус у Кохнівку піде до 28 червня, а чотири тролейбуси для правобережжя ще йдуть від виробника

Міський голова Віталій Малецький запевнив, що з 1 вересня через міст у Крюків ходитимуть чотири тролейбуси на автономному ходу. Про це мер повідомив під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.

Тендер виграла білоруська компанія «Бєлкомунмаш», проте зараз виробник тролейбусів просить відстрочку на постачання товару.

- Ми зараз маємо досить жорстке спілкування з постачальником автономних тролейбусів для правого берегу, яке виграло тендер — це БКМ. Вони мають на наступному тижні бути в нас. У зв'язку з тим, що в Білорусі тепер теж карантинні заходи (після футболу і заперечення вірусу в них досить складана ситуація). І вони просять відстрочку щодо поставки тролейбусів. Але досягнуто домовленість, що до 1 вересня перші 4 машини будуть сертифіковані і вийдуть на лінію, - сказав міський голова.

Очікується, що тролейбуси прибудуть вже у серпні для обкатки. Мер міста Віталій Малецький наголосив, що необхідно підготувати всю інфраструктуру в Крюкові: розвороти, знаки, освітлення та інше, щоб запустити маршрут восени.

- З 1 вересня ми зможемо возити людей додатковими чотирма тролейбусами, - сказав Малецький. - До 28 червня тролейбус має піти в район хлібозаводу на Кохнівці. Технічно машина готова, вона пройшла обкатку.

Нагадаємо, в рамках кредиту ЄББР на загальну суму 6 млн євро місто купує 8 тролейбусів із заводським автономним ходом. Ще 2 тролейбуси із першої партії поставки обладнали додатковими батарейними комплексами. Один із них пустили на Петрівку; інший обіцяють у Кохнівку.

- Ми будемо привозити людей на роботу зміну о 6.05 і потім вивозити тих людей, які хочуть з Ціліноградської їхати до центру. Ми розвантажимо і цей напрямок. І, відповідно, у вечірні часи також. Наступний крок — Занасип, - каже мер.

Він наголосив, що під час карантину в транспорті мають використовуватися лише сидячі місця. На засіданні виконкогмі затвердили новий тролейбусний маршрут на Кохнівку: № 5А +.