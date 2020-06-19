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Мер Кременчука пообіцяв чотири тролейбуси в Крюків з 1 вересня і один — в Кохнівку до кінця червня

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 600 Коментарів: 7

 

Тролейбус у Кохнівку піде до 28 червня, а чотири тролейбуси для правобережжя ще йдуть від виробника

Міський голова Віталій Малецький запевнив, що з 1 вересня через міст у Крюків ходитимуть чотири тролейбуси на автономному ходу. Про це мер повідомив під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.

Тендер виграла білоруська компанія «Бєлкомунмаш», проте зараз виробник тролейбусів просить відстрочку на постачання товару.

Мерія Кременчука уклала угоду на тролейбуси з автономним ходом, що бігатимуть через міст

- Ми зараз маємо досить жорстке спілкування з постачальником автономних тролейбусів для правого берегу, яке виграло тендер — це БКМ. Вони мають на наступному тижні бути в нас. У зв'язку з тим, що в Білорусі тепер теж карантинні заходи (після футболу і заперечення вірусу в них досить складана ситуація). І вони просять відстрочку щодо поставки тролейбусів. Але досягнуто домовленість, що до 1 вересня перші 4 машини будуть сертифіковані і вийдуть на лінію, - сказав міський голова.

Очікується, що тролейбуси прибудуть вже у серпні для обкатки. Мер міста Віталій Малецький наголосив, що необхідно підготувати всю інфраструктуру в Крюкові: розвороти, знаки, освітлення та інше, щоб запустити маршрут восени.

- З 1 вересня ми зможемо возити людей додатковими чотирма тролейбусами, - сказав Малецький. - До 28 червня тролейбус має піти в район хлібозаводу на Кохнівці. Технічно машина готова, вона пройшла обкатку.

Нагадаємо, в рамках кредиту ЄББР на загальну суму 6 млн євро місто купує 8 тролейбусів із заводським автономним ходом. Ще 2 тролейбуси із першої партії поставки обладнали додатковими батарейними комплексами. Один із них пустили на Петрівку; інший обіцяють у Кохнівку.

- Ми будемо привозити людей на роботу зміну о 6.05 і потім вивозити тих людей, які хочуть з Ціліноградської їхати до центру. Ми розвантажимо і цей напрямок. І, відповідно, у вечірні часи також. Наступний крок — Занасип, - каже мер.

Він наголосив, що під час карантину в транспорті мають використовуватися лише сидячі місця. На засіданні виконкогмі затвердили новий тролейбусний маршрут на Кохнівку: № 5А +.

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус міст Крюків

Коментарі: 7

2 605
ИМХО:
Сьогодні, 16:59

Мер Кременчука пообіцяв...

 

"Обіцянки" - наше всьо!

blush


5 1
4
Alex06:
Сьогодні, 17:09

!4 листопада 2019 підписав договір... якби не вибори, то напевно ще роки три чекали б... А передвиборчі велодоріжки на Занасип де?


1 0
157
Piton78:
Сьогодні, 17:18

Ой ну знаємо ми ці обіцянки в рік виборів як завжди лапшою завалять все місто як і всю країну! Чому не можна за невиконані обіцянки саджати вже б і обіцяти не було кому! І повітря було б чистішим і дірки в бюджетах менші!


4 0
54
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:26

Вы все тут такие умные, обещал не обещал... скажите спасибо, все делается только во благо нашего города, а вам лишь бы что-то гадкое написать...


2 5
132
marinochka__30:
Сьогодні, 17:30

вот такие новости мне нравится ,обещали транспорт-выполнили 


1 3
157
Piton78:
Сьогодні, 17:32

О дуполизи активувалися! Ой як же ми будемо після виборів без "Вітальки благодеятеля" хана місту! Шкода немає на вас Бабаєва земля йому пухом! Були б ви всі в дупи!


4 1
161
Чувааак:
Сьогодні, 17:38

Троль у Крюків буде їздити до Вагонзаводу (там де колись було місце розвороту перших тролів), чи до останньої зупинки маршруту №9??


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