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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі шахісти «кричать» про допомогу – не вистачає коштів

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 304 Коментарів: 2

 

Клуб за минулий рік недоотримав фінансування й зараз не може розрахуватися за приміщення

Керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» звернувся в мерію з проханням фінансової підтримки. Звернення озвучили депутати Кременчуцької міськради на засіданні  депутатської комісія з питань освіти, молоді, культури та спорту.

 

Депутат Тетяна Сідерка зауважила, що з липня вводиться нововведення щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення.


- Вони (клуб «Каїсса» - ред.) не в силах сплачувати 10% від фінансової вартості приміщення, а це близько 30 тисяч гривень щомісяця, – зауважила Тетяна Сідерка.


Голова комісії депутат Денис Терещенко додав, що клубу за минулий рік з міського бюджету не доплатили.

 

Керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур пояснив депутатам, що клуб «Каїсса» з міського бюджету за рік отримає 30 тисяч гривень в якості фінансової підтримки.

 

- Надійшло звернення від керівника ГО «Шахово-шашковий клуб «Каїсса» щодо фінансування. Дійсно так, місцевим бюджетом на 2020 рік у розділі часткова фінансова підтримка громадської організації у розмірі 30 тисяч гривень, - почав свою відповідь Олександр Мазур.


Далі він зауважив, що розбити пропорційно суми на кожен місяць неможливо, у зв’язку з важкою фінансовою ситуацією.

 

Нагадаємо, що дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи бюджет

Коментарі: 2

548
LYuSIYa:
Сьогодні, 16:50

А що, у Хоменка В.П. гроші закінчилися?


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Rusik:
Сьогодні, 17:47

Цитата: LYuSIYa

А що, у Хоменка В.П. гроші закінчилися?

А яке відношення до цього клубу має Хоменко В.П.?


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