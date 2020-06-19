Кременчуцькі шахісти «кричать» про допомогу – не вистачає коштів

Керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» звернувся в мерію з проханням фінансової підтримки. Звернення озвучили депутати Кременчуцької міськради на засіданні депутатської комісія з питань освіти, молоді, культури та спорту.
Депутат Тетяна Сідерка зауважила, що з липня вводиться нововведення щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення.
Голова комісії депутат Денис Терещенко додав, що клубу за минулий рік з міського бюджету не доплатили.
Керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур пояснив депутатам, що клуб «Каїсса» з міського бюджету за рік отримає 30 тисяч гривень в якості фінансової підтримки.
Далі він зауважив, що розбити пропорційно суми на кожен місяць неможливо, у зв’язку з важкою фінансовою ситуацією.
Нагадаємо, що дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн.