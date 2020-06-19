Кременчуцькі шахісти «кричать» про допомогу – не вистачає коштів

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 304 Коментарів: 2

Клуб за минулий рік недоотримав фінансування й зараз не може розрахуватися за приміщення

Керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» звернувся в мерію з проханням фінансової підтримки. Звернення озвучили депутати Кременчуцької міськради на засіданні депутатської комісія з питань освіти, молоді, культури та спорту.

Депутат Тетяна Сідерка зауважила, що з липня вводиться нововведення щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення.





- Вони (клуб «Каїсса» - ред.) не в силах сплачувати 10% від фінансової вартості приміщення, а це близько 30 тисяч гривень щомісяця, – зауважила Тетяна Сідерка.





Голова комісії депутат Денис Терещенко додав, що клубу за минулий рік з міського бюджету не доплатили.

Керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур пояснив депутатам, що клуб «Каїсса» з міського бюджету за рік отримає 30 тисяч гривень в якості фінансової підтримки.

- Надійшло звернення від керівника ГО «Шахово-шашковий клуб «Каїсса» щодо фінансування. Дійсно так, місцевим бюджетом на 2020 рік у розділі часткова фінансова підтримка громадської організації у розмірі 30 тисяч гривень, - почав свою відповідь Олександр Мазур.





Далі він зауважив, що розбити пропорційно суми на кожен місяць неможливо, у зв’язку з важкою фінансовою ситуацією.

Нагадаємо, що дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн.