Кременчужани почали масово порушувати карантинний режим

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 1 082 Коментарів: 2

Не дотримуються правил як продавці, так і покупці

У Кременчуці мешканці все більше порушують карантинні обмеження. Про це розповіла керівник управління торгівлі Людмила Жорняк на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.





Фахівці «антикоронавірусного батальйону» постійно перевіряють заклади торгівлі, перукарні та інші громадські місця. Ситуація з дисципліною погіршилась, без масок можуть перебувати як продавці, так і покупці. Також у великих супермаркетах припинили робити температурний скринінг.





Людмила Жорняк зауважила, що в основному вони відпрацьовують превентивні заходи, а саме попередження, а ось штрафи поки не виписують. Проте такі заходи малоефективні.





Зауважимо, що щодня в Україні фіксують антирекорди захворювання на коронавірус.







