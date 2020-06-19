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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужани почали масово порушувати карантинний режим

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 1 082 Коментарів: 2

 

Не дотримуються правил як продавці, так і покупці

У Кременчуці мешканці все більше порушують карантинні обмеження. Про це розповіла керівник управління торгівлі Людмила Жорняк на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.


Фахівці «антикоронавірусного батальйону» постійно перевіряють заклади торгівлі, перукарні та інші громадські місця. Ситуація з дисципліною погіршилась, без масок можуть перебувати як продавці, так і покупці. Також у великих супермаркетах припинили робити температурний скринінг.


Людмила Жорняк зауважила, що в основному вони відпрацьовують превентивні заходи, а саме попередження, а ось штрафи поки не виписують. Проте такі заходи малоефективні.


Зауважимо, що щодня в Україні фіксують антирекорди захворювання на коронавірус.


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2
Автор: Альона Душенко
Теги: торгівля торговля карантин коронавірус

Коментарі: 2

4
Alex06:
Сьогодні, 17:20

Наши люди не понимают просто так. Когда начнут выписывать штрафы, тогда и будет порядок. Да жарко, но в магазинах работают кондиционеры. Надень маску перед магазином и зайди. Осенью поймут... Вернутся те, кто поехал на сезонный заработок...Жаль понимание приходит слишком поздно...


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225
vortex:
Сьогодні, 18:17

Новых ботов подвездли. Видать те что были раньше уже вообще перестали восприниматься. Встречаем, запоминаемsmile


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