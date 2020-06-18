Йдемо до тисячі: в Україні за добу в 921 людини виявили коронавірус – новий антирекорд
Сьогодні, 09:20
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За добу померло 19 людей, 586 осіб одужало
Коронавірусна статистика в Україні продовжує «бити рекорд». За інформацією МОЗ України, станом на 19 червня вже 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. 985 людей померло (за добу - 19), 16 033 пацієнти одужало (за добу - 586).
За добу зафіксовано 921 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1596 випадків;
- Волинська область — 1673 випадки;
- Дніпропетровська область — 1021 випадок;
- Донецька область — 350 випадків;
- Житомирська область — 1201 випадок;
- Закарпатська область — 1960 випадків;
- Запорізька область — 547 випадків;
- Івано-Франківська область — 1940 випадки;
- Кіровоградська область — 604 випадки;
- м. Київ — 4176 випадків;
- Київська область — 2142 випадки;
- Львівська область — 3540 випадків;
- Луганська область — 71 випадок;
- Миколаївська область — 338 випадків;
- Одеська область — 1200 випадків;
- Полтавська область — 289 випадків;
- Рівненська область — 2693 випадки;
- Сумська область — 246 випадків;
- Тернопільська область — 1605 випадків;
- Харківська область — 1744 випадки;
- Херсонська область — 185 випадків;
- Хмельницька область — 608 випадків;
- Чернівецька область — 4211 випадків;
- Черкаська область — 585 випадків;
- Чернігівська область — 459 випадків.