Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.06.2020 11:00
Підтверджені:
Україна34063
Кременчук111
Хворі:
Україна17650
Кременчук1
Одужало:
Україна15447
Кременчук106
Померло:
Україна966
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Йдемо до тисячі: в Україні за добу в 921 людини виявили коронавірус – новий антирекорд

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 1 961 Коментарів: 1

 

За добу померло 19 людей, 586 осіб одужало

Коронавірусна статистика в Україні продовжує «бити рекорд». За інформацією МОЗ України, станом на 19 червня вже 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. 985 людей померло (за добу - 19), 16 033 пацієнти одужало (за добу - 586).


За добу зафіксовано 921 новий випадок.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1596 випадків;
  • Волинська область — 1673 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1021 випадок;
  • Донецька область — 350 випадків;
  • Житомирська область — 1201 випадок;
  • Закарпатська область — 1960 випадків;
  • Запорізька область — 547 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1940 випадки;
  • Кіровоградська область — 604 випадки;
  • м. Київ — 4176 випадків;
  • Київська область — 2142 випадки;
  • Львівська область — 3540 випадків;
  • Луганська область — 71 випадок;
  • Миколаївська область — 338 випадків;
  • Одеська область — 1200 випадків;
  • Полтавська область — 289 випадків;
  • Рівненська область — 2693 випадки;
  • Сумська область — 246 випадків;
  • Тернопільська область — 1605 випадків;
  • Харківська область — 1744 випадки;
  • Херсонська область — 185 випадків;
  • Хмельницька область — 608 випадків;
  • Чернівецька область — 4211 випадків;
  • Черкаська область — 585 випадків;
  • Чернігівська область — 459 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 1

446
enic:
Сьогодні, 11:41

Ну що ж. Останній рік показав, що чим гірше – тим краще. Інакше нас не навчити. Буде так.


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