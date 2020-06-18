Під варту посадили полтавця, який стріляв з пістолета біля дитячого майданчика

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 516

60-річного полтавця, який влаштував у дворі стрілянину, посадили під варту. За повідомленням пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловіку оголосили про підозру у порушенні ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).





За версією слідства, ввечері 16 червня у житловому дворі підозрюваний влаштував сварку з мамою неповнолітнього хлопчика. Під час конфлікту він матюкався, погрожував жінці фізичною розправою, а потім двічі вистрілив із пістолета «VMAREX mod. CHAMPION». Це створило загрозу здоров’ю учасників та очевидців події – жінки, двох малолітніх дітей та пенсіонерки, які перебували у дворі будинку.





Досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні призначені експертизи.



