У Полтаві затримали чоловіка, який стріляв з пістолета перед дітьми

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 037

Нетверезий чоловік стріляв у повітря та погрожував зброєю людям. Потім зачинився від поліції у квартирі

У Полтаві затримали чоловіка, який у дворі «хуліганив» зі зброєю. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, увечері 16 червня місцеві мешканці повідомили про стрілянину у дворі на вулиці Баленка. Нетверезий 60-річний полтавець вийшов у двір у камуфляжній одежі з пістолетом в кобурі та почав поводитися агресивно, матюкатися.





У цей час у дворі відпочивали переважно матері з малолітніми дітьми. Одна із жінок зробила чоловікові зауваження, це його розлютило. Він дістав пістолет, почав стріляти в повітря та погрожувати зброєю оточуючим. Люди, які також перебували у дворі, теж почали робити хулігану зауваження. Після цього правопорушник повернувся до себе у квартиру. По прибуттю поліцейських агресивний полтавець зачинився у квартирі та відмовився віддавати зброю, матюкався на правоохоронців.





Під час проведення обшуку у квартирі знайшли зброю та вилучили її. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у порушенні ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.