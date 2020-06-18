Кременчуцькі шахісти на час карантину завойовують онлайн перемоги в Українській шаховій лізі

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 360

На час карантину кременчуцькі шахісти з живого спілкування та змагання перебралися в онлайн. Вихованці тренера Андрія Зазуляка змагаються в клубному чемпіонаті України інтернет онлайн блискавичні шахи. Тренер разом з вихованцями беруть участь у Вищій лізі чемпіонату України. Якщо минулого тижня вони посідали третю сходинку в турнірній таблиці, то зараз в їх активі - срібло.









Зауважимо, що в 14 турнірі Української шахової ліги змагалися 59 команд в складі яких виступали 529 учасників. У змаганнях серед команд Вищої ліги перемогу здобула «Шахова школа Шанковського» з Івано-Франківська для якої це був 7-й титул чемпіона УШЛ. Франківчани в запеклій боротьбі на 6 очок випередили команду Kremenchuk - Zazuliak Team з Кременчука, яка відповідно посіла друге місце. Третя сходинка дісталася команді Pirates Chess Club (Харків).









У Дитячій лізі грають кременчужани до 16 років. Минулої п'ятниці наші спортсмени завоювали 3-тє місце та вийшли у Першу лігу. Загалом у 21-му турнірі Дитячої шахової ліги взяли участь 64 команди з 20 областей України та Києва. Всього в семи лігах зіграли 604 учасники віком до 16 років.





Склад учасників команди з Кременчука Kremenchuk - Zazuliak Team, яка посіла 3-є місце та піднялася в класі: