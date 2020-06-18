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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі волейболістки завершили виступ у «Дитячій Лізі» через COVID-19

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 547

 

Вітаємо наших спортсменок та сподіваємось, що в наступному сезоні ніякий коронавірус не завадить проведенню змагань

У зв’язку з поширенням коронавірусу та встановлення карантину федерація волейболу України прийняла рішення не проводити фінальні тури чемпіонату України «Дитяча Ліга» з волейболу сезону 2019-2020 років, та визначити місця за результатами попередніх турів. Про це «Телеграфу» повідомив тренер Євген Шаляпін. 


У складі збірної команди Полтавської області вихованки КДЮСШ №2 дівчата 2004 року народження та збірна команда Кременчука дівчата 2005 року народження увійшли в кращу вісімку, а Лазоренко Влада в складі команди Полтави 2007 року народження посіла перше місце.


Вітаємо наших спортсменок та сподіваємось, що в наступному сезоні ніякий коронавірус не завадить проведенню змагань!

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол

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