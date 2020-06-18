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Кременчук, Політика

Битва за землю сліпих: мерія отримала заяву про зловживання чотирьох кременчуцьких депутатів

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 0

 

Із заявою, яка надійшла через Офіс Президента, розбиралася регламентна комісія міськради

Битва за гуртожиток Українського товариства сліпих (УТОС) вийшла на рівень заяв до Президента та правоохоронних органів. Міська рада отримала заяву, у якій йдеться про те, що чотири депутати Кременчуцької міської ради — Руслан Ульянов, Денис Терещенко, Олександр Яцина і Тетяна Сідерка — перешкоджають діяльності УТОС та хочуть привласнити його гуртожиток. Заяву такого змісту розглядала 17 червня регламентна комісія Кременчуцької міськради. Як повідомив голова комісії Віталій Таценюк, заява надійшла через Офіс Президента, а підписана вона головою ГО «Стоп Корупції» Бондарчуком.


У заяві говориться про те, що директор підприємства УТОС Юрій Гришин звернувся до Кременчуцької міської ради, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки під гуртожитком: збудувати багатоповерхівку і дати квартири мешканцям. Проте депутати зняли це питання з розгляду. Автори листа наголошують, що цим порушені права людей з інвалідністю, і відповідні заяви вже направлені до правоохоронних органів та правозахисників.


Чотири депутати, про яких йдеться у заяві, на думку її авторів, втручаються у роботу УТОС, перешкоджають їй та «захищаючи приватні інтереси вдаються до корупційних схем». Автор заяви просили міськраду дати оцінку діям цих депутатів. Самих депутатів на засіданні регламентної комісії не було.


Говорили-балакали: до гуртожитку сліпих у Кременчуці, де люди бояться виселення, навідалися депутати


Секретар міськради Юрій Гриценко запропонував зібратися окремо, запросити заявника і розглянути це питання. Також він нагадав про пропозицію міськради: передати приміщення гуртожитку у комунальну власність міста. При цьому міська рада виступить гарантом надання квартир людям.


Наразі голова комісії Віталій Таценюк підготував проєкт рішення комісії про те, що ознак корупційних дій в діях депутатів не вбачається, і вони діяли в межах своїх повноважень. Звернення, отримане міськрадою, ще розглядатимуть на сесії.


Наразі в гуртожитку УТОС мешкає чотири родини. Як повідомила одна з мешканок Наталія Кушнір, жоден із жителів не має відношення до цієї заяви і не має претензій до депутатів. Мешканці пов'язують цей лист із діями директора підприємства УТОС Юрія Гришина. Натомість вони заявляють, що продовжується тиск саме з боку керівництва підприємства. (Тиск розпочався ще раніше, коли директор УТОС раптом запропонував людям укласти нові, невигідні умови найму житла.)


Мешканці гуртожитку для сліпих у Кременчуці бояться виселення



- Нас на карантині постійно викликали в поліцію: то через те, що ми без масок ходимо по гуртожитку. То була заява на Андрія (одного з мешканців — ред.), що він нібито обматюкав коменданта та наніс легкі тілесні ушкодження. Мене опитували як свідка, але нічого такого не було, я так і написала. Добре, що дільничний розібрався, - розповіла Наталя.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гуртожиток УТОС земля

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