Битва за землю сліпих: мерія отримала заяву про зловживання чотирьох кременчуцьких депутатів

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 0

Битва за гуртожиток Українського товариства сліпих (УТОС) вийшла на рівень заяв до Президента та правоохоронних органів. Міська рада отримала заяву, у якій йдеться про те, що чотири депутати Кременчуцької міської ради — Руслан Ульянов, Денис Терещенко, Олександр Яцина і Тетяна Сідерка — перешкоджають діяльності УТОС та хочуть привласнити його гуртожиток. Заяву такого змісту розглядала 17 червня регламентна комісія Кременчуцької міськради. Як повідомив голова комісії Віталій Таценюк, заява надійшла через Офіс Президента, а підписана вона головою ГО «Стоп Корупції» Бондарчуком.



У заяві говориться про те, що директор підприємства УТОС Юрій Гришин звернувся до Кременчуцької міської ради, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки під гуртожитком: збудувати багатоповерхівку і дати квартири мешканцям. Проте депутати зняли це питання з розгляду. Автори листа наголошують, що цим порушені права людей з інвалідністю, і відповідні заяви вже направлені до правоохоронних органів та правозахисників.



Чотири депутати, про яких йдеться у заяві, на думку її авторів, втручаються у роботу УТОС, перешкоджають їй та «захищаючи приватні інтереси вдаються до корупційних схем». Автор заяви просили міськраду дати оцінку діям цих депутатів. Самих депутатів на засіданні регламентної комісії не було.









Секретар міськради Юрій Гриценко запропонував зібратися окремо, запросити заявника і розглянути це питання. Також він нагадав про пропозицію міськради: передати приміщення гуртожитку у комунальну власність міста. При цьому міська рада виступить гарантом надання квартир людям.



Наразі голова комісії Віталій Таценюк підготував проєкт рішення комісії про те, що ознак корупційних дій в діях депутатів не вбачається, і вони діяли в межах своїх повноважень. Звернення, отримане міськрадою, ще розглядатимуть на сесії.



Наразі в гуртожитку УТОС мешкає чотири родини. Як повідомила одна з мешканок Наталія Кушнір, жоден із жителів не має відношення до цієї заяви і не має претензій до депутатів. Мешканці пов'язують цей лист із діями директора підприємства УТОС Юрія Гришина. Натомість вони заявляють, що продовжується тиск саме з боку керівництва підприємства. (Тиск розпочався ще раніше, коли директор УТОС раптом запропонував людям укласти нові, невигідні умови найму житла.)













- Нас на карантині постійно викликали в поліцію: то через те, що ми без масок ходимо по гуртожитку. То була заява на Андрія (одного з мешканців — ред.), що він нібито обматюкав коменданта та наніс легкі тілесні ушкодження. Мене опитували як свідка, але нічого такого не було, я так і написала. Добре, що дільничний розібрався, - розповіла Наталя.