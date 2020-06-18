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Кременчук, Полтавщина

Під час будівництва доріг на Полтавщині виявили могильники та селітроварний майдан XVII століття

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 662

 

Знайдені знахідки відображають регіон упродовж 4 тисяч років

Давні поселення, курганні могильники і один з перших в Україні так масштабно та докладно вивчений селітроварний майдан XVII ст, - виняткові результати розкопок перед будівництвом траси Н-31, які Рятівна археологічна служба провела у Кобеляцькому районі Полтавської області на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області. 


Рятівна археологічна служба з 2019 року проводила дослідження на 5 локаціях. Їм вдалося виявити 100 об’єктів та вивчити більше 50 поховань різного часу. Знайдені знахідки відображають Полтавщину упродовж 4 тисяч років.


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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога історія история

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