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Кременчук, Політика

Как Мовчан и Шаповалов голосовали за закон о всеукраинском референдуме

Сьогодні, 19:26 Переглядів: 579

 

Рада поддержала законопроект Зеленского

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум”, 252 голоса "за".


 


 Кременчугские нардепы – дядя и племянник – голосовали по-разному. Член партии «Слуга народа» нардеп Мовчан проголосовал «за». А его дядя, нардеп Шаповалов, воздержался.


Законопроект №3612 подал президент Зеленский. Этим законопроектом определено, что предметом референдума могут стать такие вопросы:


Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму

1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:


1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

2) загальнодержавного значення;

3) про зміну території України;

4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.



Также в законопроекте указано, какие вопросы не могут выноситься на референдум:


2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: 


1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;


2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;


3) щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.


 Наибольшее количество споров, вопросов и подозрений во время публичных обсуждений президентского законопроекта вызвала норма «про зміну території України». В Украине идет война, на территории страны уже существуют две самопровозглашенные террористические республики, требующие себе статуса автономии – в свете этого норма о том, что на всеукраинский референдум можно будет вынести вопрос об изменении территории Украины действительно выглядит угрожающе.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: всеукраинский референдум президент Зеленский Верховная Рада война в Украине территориальная целостность нардепы Кременчуг Шаповалов Мовчан

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