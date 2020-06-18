Как Мовчан и Шаповалов голосовали за закон о всеукраинском референдуме

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Сегодня, 18 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум”, 252 голоса "за".







Кременчугские нардепы – дядя и племянник – голосовали по-разному. Член партии «Слуга народа» нардеп Мовчан проголосовал «за». А его дядя, нардеп Шаповалов, воздержался.



Законопроект №3612 подал президент Зеленский. Этим законопроектом определено, что предметом референдума могут стать такие вопросы:



Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму

1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:





1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

2) загальнодержавного значення;

3) про зміну території України;

4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.







Также в законопроекте указано, какие вопросы не могут выноситься на референдум:





2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:





1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;





2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;





3) щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.





Наибольшее количество споров, вопросов и подозрений во время публичных обсуждений президентского законопроекта вызвала норма «про зміну території України». В Украине идет война, на территории страны уже существуют две самопровозглашенные террористические республики, требующие себе статуса автономии – в свете этого норма о том, что на всеукраинский референдум можно будет вынести вопрос об изменении территории Украины действительно выглядит угрожающе.