Причина массового отравления рабочих на колесном заводе – сальмонелла

По предварительным данным, причиной острой токсикоинфекции работников колесного завода стала сальмонелла. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа на заседании городской противоэпидемической комиссии.
Комиссию экстренно собрали в связи с массовым заболеванием семи работников колесного завода и ещё двух работников расположенного на территории завода ПрАт «Обод».
Руководитель горздрава сообщил, что пациенты с острой токсикоинфекцией стали поступать в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» с 16 июня. 16-го поступили три работника колесного завода, в ночь на 17-е – ещё четыре. Двое из них были в тяжелом состоянии.
Кроме работников колесного завода, в инфекционное отделение госпитализировали с острой токсикоинфекцией еще двух работников ПрАТ «Обод», это предприятие расположено на территории колесного завода.
Все пациенты связывают своё заболевание с пищей, которую они ели в ведомственной столовой колесного завода. Об этом сообщил руководитель горздрава.
Он утверждает, что по состоянию на 18 июня состояние всех 9 пациентов оценивается как удовлетворительное.
У всех пациентов отобран биологический материал для бактериологических исследований. Образцы направлены в баклабораторию первой городской больницы им. Богаевского и в Кременчугский лабораторный центр.
Максим Середа сказал, что на получение результатов анализов уйдет от 48 до 72 часов, но по предварительным данным, причиной заболевания рабочих стала сальмонелла:
Руководитель Кременчугского лабораторного центра Андрей Поляков сообщил, что центр проводит эпидрасследование, выявляются контактные лица. Контактные лица и члены семей заболевших работников завода будут находиться под медицинским контролем в течении 7 дней.
По решению (№ 22-14-171) главного государственного инспектора и главного государственного ветеринарного инспектора в Полтавской области Геннадия Пикуля, ведомственная столовая колесного завода закрыта на 10 рабочих дней для того, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью сотрудников предприятия.
В решении инспектор указал, что в результате проверки в столовой выявлены нарушения действующего законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов. Столовая обязана их устранить. Ответственность за выполнение решения главный государственный инспектор возложил на гендиректора ПрАТ «Кременчугский колесный завод» Владимира Коссе.