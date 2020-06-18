Інтернет-шахрайство: кременчужани продовжують оплачувати покупки наперед та втрачають гроші

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 775 Коментарів: 2

Люди платять гроші, але залишаються без покупок

18 червня до поліції звернулося троє кременчужан, що потрапили до рук шахраїв на сайті OLX.





6 червня 23-річна дівчина переказала на банківську карту 500 гривень. Гроші призначалися для оренди квартири. Кременчужанка залишилася без грошей та помешкання.





11 червня 39-річний чоловік заплатив 2700 грн за купівлю газорозподільного механізму до машини. Товар не отримав.





Без тисячі гривень залишилася й 29-річна дівчина, яка хотіла купити плиту. Гроші переказала на карту, але покупки так і не побачила.