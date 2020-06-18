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Надзвичайні новини

Інтернет-шахрайство: кременчужани продовжують оплачувати покупки наперед та втрачають гроші

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 775 Коментарів: 2

Люди платять гроші, але залишаються без покупок

18 червня до поліції звернулося троє кременчужан, що потрапили до рук шахраїв на сайті OLX.


6 червня 23-річна дівчина переказала на банківську карту 500 гривень. Гроші призначалися для оренди квартири. Кременчужанка залишилася без грошей та помешкання.


11 червня 39-річний чоловік заплатив 2700 грн за купівлю газорозподільного механізму до машини. Товар не отримав.


Без тисячі гривень залишилася й 29-річна дівчина, яка хотіла купити плиту. Гроші переказала на карту, але покупки так і не побачила.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера

Коментарі: 2

160
Чувааак:
Сьогодні, 10:29

Шукав на авто захист картера. Знайшов фірму, з Дніпра. Погодив ціну і параметри, чекаю, бо захист виготовляють протягом 5 днів. Даби не платити 20грн+2% оплатив на картку. Чекаю. Коли через 4 дня присилають мені номер ТТН. Дивлюсь - в додатку не світиться, вводю номер - товар прямує в Бориспіль. Стапе! Чому не Кременчук?? Пишу - не читає, звоню - розберемось. Коли пишуть - кур'єр помилився з номером, дав не той, ось ваш. Вводжу - пише Кременчук-Дніпро, ще не відправлено. На наступний день прийшло повідомлення про відправку, сьогодні отримав. Обойшлось


4 0
10
Андрей 17:
Сьогодні, 12:02

переказала на банківську карту 500 гривень. Гроші призначалися для оренди квартири. Кременчужанка залишилася без пів сотні
  ГРАМОТЕИ...


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