Як мурахи обікрали кременчуцьких комунальників

Ось, виявляється, хто винен у тому що подекуди газони лисі
КП «Благоустрій Кременчука» на своїй сторінці у Фейсбуку розмістило відео, як мурахи «обкрадають» свіжозасіяні газони — носять насіння трави.
Комунальники дуже емоційно пишуть про комах:
«Це робочі мурахи, з якими ми зустрілися, на проспекті Свободи під час посіву трави.
Мурахи активно носили насіння з тільки засіяних ділянок, пророблюючи ходи в верхньому шарі грунту, але найбільше псують зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипають при будівництві мурашників. Вони схожі на справжню армію».
Натомість кременчужанка Оксана Кожухар коментує повідомлення: «А чого б спочатку не протравити мурах з бур‘янами, а потім сіяти!»
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: "Благоустрій Кременчука", Фейсбук