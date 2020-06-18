Як мурахи обікрали кременчуцьких комунальників

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 454 Коментарів: 1

Ось, виявляється, хто винен у тому що подекуди газони лисі

КП «Благоустрій Кременчука» на своїй сторінці у Фейсбуку розмістило відео, як мурахи «обкрадають» свіжозасіяні газони — носять насіння трави.

Комунальники дуже емоційно пишуть про комах:

«Це робочі мурахи, з якими ми зустрілися, на проспекті Свободи під час посіву трави.

Мурахи активно носили насіння з тільки засіяних ділянок, пророблюючи ходи в верхньому шарі грунту, але найбільше псують зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипають при будівництві мурашників. Вони схожі на справжню армію».





Натомість кременчужанка Оксана Кожухар коментує повідомлення: «А чого б спочатку не протравити мурах з бур‘янами, а потім сіяти!»