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Як мурахи обікрали кременчуцьких комунальників

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 454 Коментарів: 1

 

Ось, виявляється, хто винен у тому що подекуди газони лисі

КП «Благоустрій Кременчука» на своїй сторінці у Фейсбуку розмістило відео, як мурахи «обкрадають» свіжозасіяні газони — носять насіння трави.

Комунальники дуже емоційно пишуть про комах:

«Це робочі мурахи, з якими ми зустрілися, на проспекті Свободи під час посіву трави.
Мурахи активно носили насіння з тільки засіяних ділянок, пророблюючи ходи в верхньому шарі грунту, але найбільше псують зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипають при будівництві мурашників. Вони схожі на справжню армію».


Натомість кременчужанка Оксана Кожухар коментує повідомлення: «А чого б спочатку не протравити мурах з бур‘янами, а потім сіяти!»

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: "Благоустрій Кременчука", Фейсбук
Теги: Благоустрій Кременчука газони трава

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 11:19

Если потравить мурашек,то воровать будут мыши,кроты,шахтеры с той стороны глобуса.smileНо воровать будут.smile


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