На Гвардійській затримали чоловіка, який пограбував продавщицю

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 262 Коментарів: 1

Грабіжник зірвав з жінки сумку з грошима і дав драпака

Учора ввечері, 18 червня, на вулиці Гвардійській сталося пограбування. Продавщиця овочевого магазину повідомила копам, що невідомий зірвав у неї сумку з коштами та побіг в невідомому напрямку. Свідками цієї події стали двоє чоловіків, які погналися за грабіжником. Його наздогнали, забрали сумку та повернули потерпілій, - повідомляє патрульна поліція.





Безпосередньо патрульні затримали грабіжника на вулиці Вадима Пугачова. Згодом його упізнала заявниця та свідки. На місце викликали слідчо-оперативну групу.