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Надзвичайні новини

На Гвардійській затримали чоловіка, який пограбував продавщицю

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 262 Коментарів: 1

 

Грабіжник зірвав з жінки сумку з грошима і дав драпака

Учора ввечері, 18 червня, на вулиці Гвардійській сталося пограбування. Продавщиця овочевого магазину повідомила копам, що невідомий зірвав у неї сумку з коштами та побіг в невідомому напрямку. Свідками цієї події стали двоє чоловіків, які погналися за грабіжником. Його наздогнали, забрали сумку та повернули потерпілій, - повідомляє патрульна поліція.


Безпосередньо патрульні затримали грабіжника на вулиці Вадима Пугачова. Згодом його упізнала заявниця та свідки. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пограбування грабеж

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 11:16

Ну наверное правильней будет,двое мужчин передали грабителя полиции,а не "Безпосередньо патрульні затримали грабіжника".






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