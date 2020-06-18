На Гвардійській затримали чоловіка, який пограбував продавщицю

Учора ввечері, 18 червня, на вулиці Гвардійській сталося пограбування. Продавщиця овочевого магазину повідомила копам, що невідомий зірвав у неї сумку з коштами та побіг в невідомому напрямку. Свідками цієї події стали двоє чоловіків, які погналися за грабіжником. Його наздогнали, забрали сумку та повернули потерпілій, - повідомляє патрульна поліція.
Безпосередньо патрульні затримали грабіжника на вулиці Вадима Пугачова. Згодом його упізнала заявниця та свідки. На місце викликали слідчо-оперативну групу.