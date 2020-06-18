У Кременчуцькому водосховищі впіймали незвичного плямистого сома кольчужного

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 2 210 Коментарів: 1

У Кременчуцькому водосховищі впіймали незвичайного плямистого сома. Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства України.





Сома кольчужного, незвичного для наших водойм, вдалося впіймати 17 червня в районі Світловодська.





- Вага цього корінного мешканця водойм Південної Америки склала близько 600 грамів. Лорікарієві або кольчужні соми (Loricariidae) – родина прісноводних риб ряду сомоподібних. Їхнє тіло покрите зрощеними кістковими пластинками, котрі нагадують кольчугу лицарів і захищають цих рибок від природних ворогів. Зустріти кольчужних сомиків можна в басейнах рік Південної Америки, - йдеться у повідомленні.