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У Кременчуцькому водосховищі впіймали незвичного плямистого сома кольчужного

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 2 210 Коментарів: 1

 

Неподалік Кременчука знайшли мешканця Південної Америки

У Кременчуцькому водосховищі впіймали незвичайного плямистого сома. Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства України. 


Сома кольчужного, незвичного для наших водойм, вдалося впіймати 17 червня в районі Світловодська. 


- Вага цього корінного мешканця водойм Південної Америки склала близько 600 грамів. Лорікарієві або кольчужні соми (Loricariidae) – родина прісноводних риб ряду сомоподібних. Їхнє тіло покрите зрощеними кістковими пластинками, котрі нагадують кольчугу лицарів і захищають цих рибок від природних ворогів. Зустріти кольчужних сомиків можна в басейнах рік Південної Америки, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: сом рибалка рыбалка

Коментарі: 1

950
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 13:20

а дальше что, убогие кинули на сковородку или адекватные выпустили размножаться?


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